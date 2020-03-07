NBA／楊恩類流感症狀缺席 推特澄清不是得肺炎

老鷹今作客巫師，明星後衛楊恩（Trae Young）因出現類流感症狀缺戰；由於近期新冠肺炎疫情也在美國竄燒，導致不少球迷擔心楊恩健康狀況，對此楊恩在個人推特澄清自己只是小感冒，要粉絲不用緊張。

事實上，楊恩在比賽前仍有出席投籃訓練，之後經評估發現有類似流感的症狀，方決定在旅館休息。針對當家球星的身體狀況，老鷹教頭皮爾斯（Lloyd Pierce）出面表示：「他沒有呼吸道的症狀，只是有點不舒服，稍微休息一下就好了。」

不過新冠肺炎肆虐，球迷難免放不下心，楊恩逼不得已跳出來要大家放心，於推特上寫道：「你們真的是齁，我沒有病那麼重啦！冷靜好嗎，笑死。」

I ain’t THAT sick y’all... Relax lol — Trae Young (@TheTraeYoung) March 6, 2020

雖然楊恩打包票自己沒事，但還是有許多球迷在留言區大貼特貼可樂娜（Corona）啤酒的圖片，開新冠肺炎的玩笑，也有不少人質疑：「真的？你保證？」