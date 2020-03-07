HBL／去年決賽腳傷坐板凳 游艾喆首攻蛋超緊張

能仁主控游艾喆，上個學年度只打三場就因傷球季報銷，本學年度傷癒捲土重來，7日率隊78：77退南山，率先晉級決賽。攻下25分、11籃板、4助攻的游艾喆坦言緊張，所幸末節關鍵時刻與隊友彼此互相打氣，才能守住勝利。

游艾喆高二時預賽只打三場就左腳疲勞性骨折，球季報銷，決賽攻蛋只能作壁上觀，今年傷癒歸隊，與王凱裕攜手闖關，八強賽締造七連勝，今再過南山，八連勝闖決賽，尋求能仁隊史第四冠。

此役兩隊三分線命中率奇差，能仁31投僅3中，所幸賽前教練就有所防備，掌握籃板球成為勝負關鍵。

游艾喆說：「教練賽前就有提醒三分球如果投不進要衝搶，今天隊友進攻籃板抓得很好。後面我們也互相打氣，提醒自己不要慌。南山今天打得很出色，很開心我們可以贏球。」

明日尋求連霸最後一哩路，能仁教練李正豪說：「最後一場，全力以赴。」游艾喆也有拚勝決心，「放開來打，東山和泰山防守強度都高，但我們也有跟大學隊交手，相信能夠負荷，最後一場去享受比賽。」

南山高中此役針對能仁後場發動機游艾喆設計戰術，分散他的得分砲火，可惜仍差臨門一腳，許時清說：「籃板輸太多，最後防守收尾不佳。」

許時清表示，倒數29秒並未啟用犯規戰術，主要是因為還有時間，且僅差兩分，希望球員以防守壓迫製造對手失誤。