NBA／詹皇紀錄夜發威 庫茲瑪讚：他就是MVP

洛杉磯湖人隊今天在「一哥」詹姆斯（LeBron James）猛攻37分、8籃板、8助攻帶領下，以113：103擊敗來訪的公鹿隊，而「詹皇」優異的表現也讓兩隊球員留下深刻印象，小老弟庫茲瑪（Kyle Kuzma）就誇讚：「他就是MVP。」

詹姆斯賽前只差7分就能寫下生涯里程碑，成為史上第三位生涯總得分達到34000分的球員，同時更以35歲又68天刷新最年輕紀錄，而這項紀錄就在第二節利用罰球成功達成，球隊最終也收下勝利，讓詹皇的紀錄夜更添喜色。

庫茲瑪說：「他（詹姆斯）就是MVP，甚至每一晚都這麼表現。且他今天大多時間都在防守安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。」布萊德利（Avery Bradley）也直呼詹姆斯的表現簡直不可思議，「賽後我跟他說，你打得像一位國王，他今晚在攻守兩端無所不能。」

詹姆斯則認為，自己只是適時挺身而出，避免讓戴維斯（Anthony Davis）陷入犯規麻煩，「我就是接受挑戰、承擔責任，保持侵略性。」

此役兩大「怪物」正面對決，最終由詹姆斯技壓「希臘怪物」安戴托昆波，安戴托昆波説：「對陣聯盟最出色的球員之一總是很棒，無論何時當你持球面對他時，都能感受到那種偉大，我之前也曾說過這是我想成為的模樣，他在比賽中非常強硬且聰明，與他交手絕不會輕鬆。」