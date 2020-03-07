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NBA／若閉門比賽 詹姆斯：那我不打了
新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，今天NBA再傳出已向各隊通知不排除未來閉門開打的可能性，對此湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）表示，自己是為球迷而打球的，若是沒觀眾的話，那他就不打了。
根據「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，NBA日前已向各球團經營者發出一份備忘錄，解釋由於新冠肺炎病毒的爆發，各隊必須做好沒有球迷進場的情況下進行比賽的準備，且可能只有比賽相關人員入場，而媒體可能不被列為「必要的人員」。
今天兩區龍頭球隊正面對決後，詹姆斯也被問到閉門打球的可能，「在沒有球迷的情況下比賽？那是不可能的，我是不會打的，我就是為了球迷而打的，我的隊友們也是，重點就是球迷，如果我走進球場卻沒有看到球迷，那我是不會打的。」
塞爾蒂克隊新「一哥」華克（Kemba Walker）也認為，希望不會走到這一步，「這將會很糟糕，比賽也會變得很無聊，這樣還不如直接取消比賽。但如果到了最後，情況變得愈來愈嚴重，我不知道，但可以肯定的是那會很奇怪。」
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