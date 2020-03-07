快訊

確診人數破7000人！南韓新冠肺炎再增274例

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

NBA／今日戰績表 詹皇、AD合轟67分擊垮公鹿

聯合新聞網 / 綜合報導
詹姆斯與隊友戴維斯和砍67分，率湖人擊退聯盟龍頭公鹿。 路透
詹姆斯與隊友戴維斯和砍67分，率湖人擊退聯盟龍頭公鹿。 路透

NBA今日戰績表

老鷹 112:118 巫師

馬刺 120:139 籃網

雷霆 126:103 尼克

爵士 99:94 塞爾蒂克

溜馬 108:102 公牛

魔術 132:118 灰狼

熱火 104:110 鵜鶘

灰熊 96:121 獨行俠

拓荒者 117:127 太陽

公鹿 103:113 湖人

NBA明日賽程

時間 客場 主場

06:00 火箭 vs. 黃蜂（緯來體育台）

08:00 爵士 vs. 活塞

08:30 金塊 vs. 騎士

09:00 老鷹 vs. 灰熊（Eleven Sports 1）

09:30 76人 vs. 勇士（緯來體育台、愛爾達體育1台）

11:00 國王 vs. 拓荒者

NBA戰績排行

體育 火箭

相關新聞

NBA／詹皇紀錄夜壓公鹿 湖人確定重返季後賽

詹姆斯（LeBron James）狂飆37分8籃板7助攻3抄截，成為史上第3位總得分超過34000分的球員，僅次於賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的38387分和「郵差」馬龍（Karl

NBA／若閉門比賽 詹姆斯：那我不打了

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，今天NBA再傳出已向各隊通知不排除未來閉門開打的可能性，對此湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeB...

NBA／疫情延燒 聯盟發備忘錄不排除閉門打

為了因應新冠肺炎疫情不斷擴大，NBA聯盟繼日前向各隊發出備忘錄，建議球員暫停簽名並以擊拳取代擊掌後，今天再傳出已向各隊通...

NBA／巴克利酸言不斷 勇士格林嗆將搶飯碗

金州勇士前鋒格林（Draymond Green）近日與轉任球評的「惡漢」巴克利（Charles Barkley）間的隔空...

NBA／杜蘭特有望參加奧運 波總：養好傷再來

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）日前透過經紀人卡萊曼（Rich Kleiman）表示有機會出征東京奧運，而擔任國家隊主帥的波波維奇（Gregg Popovich）得知消息，認為杜蘭特應當在完

NBA／追隨布萊恩腳步 比爾：盼生涯永留巫師

在巫師隊史上共有5件球衣永久退役，比爾（Bradley Beal）希望自己的3號能成為那第6件。 近日，比爾在接受採訪時坦言，希望能夠一直續留巫師。「我討厭更換球隊，如果我可以控制的話，我想在華

NBA／今日戰績表 詹皇、AD合轟67分擊垮公鹿

NBA今日戰績表 老鷹 112:118 巫師 馬刺 120:139 籃網 雷霆 126:103 尼克 爵士 99:94 塞爾蒂克 溜馬 108:102 公牛 魔術 132:118 灰狼

NBA／魔術輕取灰狼 主帥克里佛身體不適緊急送醫

在今天魔術客場與灰狼比賽的第三節中，魔術總教練克里佛（Steve Clifford）突然身體出現不適狀況，隨即離開球場前往明尼蘇達當地醫院進行檢查。克里佛曾在2013年在心臟內放進了兩個支架，不過這一

NBA／ 落選新秀寫三分球紀錄 熱火仍不敵鵜鶘

英格倫（Brandon Ingram）今天手感急凍，出手20次錯失16球，僅得到12分，然而他卻在第四節關鍵時刻獲得重要5分，幫助鵜鶘穩住陣腳，在主場以110比104驚險擊退熱火。鵜鶘結束近期的3連敗

NBA／長人拜恩斯化身「外線機器」 得分、三分球創新高

太陽中鋒拜恩斯（Aron Baynes）今天化身「外線機器」，全場轟進9記三分球，豪取37分16籃板，雙雙創下生涯新高紀錄，帶領太陽在主場以127比117擊退拓荒者。 根據統計，拜恩斯成為史上第

NBA／柯利領軍勝塞爾蒂克 爵士寫罕見紀錄

近期手感火熱的泰托姆（Jayson Tatum），今天僅拿到18分，中斷連續5場破30分的個人紀錄，而爵士在柯利（Mike Conley）獨拿25分5助攻3抄截3籃板的帶領下，在第四節擋住綠衫軍的反撲

NBA／史上第3人！ 詹姆斯達最年輕34000分

詹姆斯（LeBron James）在今天對公鹿的第二節利用罰球機會拿到第7分和第8分，使得他生涯總得分正式突破34000分，成為史上第3位達到34000分的球員，同時更以35歲又68天刷新最年輕紀錄。

熱門新聞

NBA／史上第3人！ 詹姆斯達最年輕34000分

NBA／兩屆明星中鋒諾亞 搭上10天「快艇」之旅

NBA／相隔四個月重回賽場 柯瑞：非常興奮

NBA／詹皇紀錄夜壓公鹿 湖人確定重返季後賽

游泳／孫楊禁賽8年原因曝光 母親竟狂扯後腿

NBA／獨行俠要求重賽遭拒 庫班還被罰50萬美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。