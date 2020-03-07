NBA／今日戰績表 詹皇、AD合轟67分擊垮公鹿

在巫師隊史上共有5件球衣永久退役，比爾（Bradley Beal）希望自己的3號能成為那第6件。 近日，比爾在接受採訪時坦言，希望能夠一直續留巫師。「我討厭更換球隊，如果我可以控制的話，我想在華

2020-03-07 12:50