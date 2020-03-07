NBA／疫情延燒 聯盟發備忘錄不排除閉門打

為了因應新冠肺炎疫情不斷擴大，NBA聯盟繼日前向各隊發出備忘錄，建議球員暫停簽名並以擊拳取代擊掌後，今天再傳出已向各隊通知不排除未來閉門開打的可能性，屆時除了球賽必要人員外，包括觀眾與媒體都可能不開放進場。

根據「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，NBA已向各球團經營者發出一份備忘錄，解釋由於新冠肺炎病毒的爆發，各隊必須做好沒有球迷進場的情況下進行比賽的準備，並且在必要時確定只有比賽相關人員入場。

隨後紐約時報記者史坦（Marc Stein）也跟進報導此訊息，並指出雖然比賽是否延期或是取消將由聯盟做決定，但已經有消息人士透露，聯盟已開始通知球隊制定因應計畫，以防在只有必要人員進場的情況下進行比賽，包括球迷與媒體都不在此範圍內。