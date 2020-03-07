NBA／勒佛特生涯首獲大三元 籃網紀錄之夜輕取馬刺

在日前對波士頓塞爾蒂克上演末節猛轟51分的大反撲並於延長賽逆轉勝出後，布魯克林籃網今天則是在與聖安東尼奧馬刺之戰火力全開，其中近況極佳的後衛勒佛特（Caris LeVert），今天再繳出27分11籃板10助攻的生涯首度大三元，率領籃網以139：120擊敗馬刺。

目前排名東區第七名的籃網，在日前主控厄文（Kyrie Irving）因右肩傷勢動刀治療後賽季報銷後，是否能在賽季末段保住季後賽席次也出現變數，不過球隊後衛勒佛特在此時挺身而出，他先是在與綠衫軍之戰猛轟生涯新高的51分助隊逆轉，今天又在與馬刺之戰再創生涯新里程碑。

雖然前一場比賽面對灰熊慘敗39分，但籃網今天面對本賽季狀況不佳的馬刺，首節就火力全開拿下41分，上半場打完更取得21分的領先優勢，下半場籃網諸將火力再次提升，單節進帳隊史第三節新高的45分，將雙方差距擴大到25分，也讓勝負提前底定，最終籃網就以19分差距收下近三場比賽以來的第二勝。

籃網今天除了勒佛特進帳個人生涯首度的大三元外，包括他在內全隊共有八人得分來到雙位數，團隊不僅以超過四成的命中率投進15顆三分球，還送出高達32次助攻。

反觀馬刺雖然也有五人得分來到雙位數，但在防守端完全無法阻擋籃網攻勢，吞下近六場比賽以來的第四敗，目前以26勝35敗排名在西區第11名，距離西區第八名的灰熊仍有4.5場勝差。