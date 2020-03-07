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NBA／詹皇明星賽球衣天價售出 全數捐曼巴基金會

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯明星賽球衣創下近代球衣最高售價。 歐新社
詹姆斯明星賽球衣創下近代球衣最高售價。 歐新社

洛杉磯湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）今年在芝加哥全明星賽率領所屬球隊取勝，而他所穿著的藍色2號球衣也在今天完成慈善競標，以63萬300美元（約台幣1906萬元）的天價售出，所得金額將全數捐給湖人已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）所屬的曼巴基金會。

今年芝加哥明星賽為了向因直升機意外驟逝的布萊恩和女兒吉安娜（Gianna Bryant）致敬，由詹姆斯率領的隊伍皆穿上代表著吉安娜的藍色「2號」球衣，而安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）隊則是穿上代表布萊恩的紅色「24號」球衣。

在賽事結束後，NBA官方也將包括因傷缺陣的里拉德（Damian Lillard）在內的25名球員球衣、球褲和外套回收並上網拍賣，所得將全數捐給曼巴基金會，其中詹姆斯的球衣從底價三萬美元開標，並在15天的競標過程中收到231次標價，最終以63萬300美元成交，創下近代球衣最高售價。

詹姆斯明星賽球衣以63萬300美元售出。圖／擷取自NBA Auctions
詹姆斯明星賽球衣以63萬300美元售出。圖／擷取自NBA Auctions

過去詹姆斯球衣的最高售價，為他高中時期所穿著的球衣，以19萬2000美元（約台幣580萬元）售出。

目前詹姆斯明星賽所穿著的球褲與外套也仍在網站上持續競標，球褲目前標價3220美元、外套標價2120美元，而在明星賽投進致勝罰球的湖人球星戴維斯（Anthony Davis）所穿著的球衣，則是以11萬美元售出，安戴托昆波的24號紅色球衣則是以3萬520美元售出。

詹姆斯 布萊恩

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