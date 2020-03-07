NBA／卡位戰強心針 拓荒者諾基奇將復出戰火箭

還在為季後賽席次努力的波特蘭拓荒者，在今天傳來好消息，因傷缺席近一年的中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）確定將於16日出戰休士頓火箭的比賽中復出，讓目前排名西區第九名的拓荒者，有望在例行賽最後階段力拚卡位，搶下連續七年挺進季後賽的資格。

25歲的波士尼亞中鋒諾基奇在去年3月出戰籃網的比賽中，於第二度延長加賽時發生左腿脛骨與腓骨複合骨折，不僅賽季提前報銷缺席了上賽季季後賽，本賽季也因為復健遲遲無法登場。

加上開季後不久，拓荒者另一名禁區長人柯林斯（Zach Collins）也因為左肩膀傷勢動刀，將缺席四個月的時間，兩大長人的缺陣也成為拓荒者戰績陷入掙扎的關鍵。

不過在目前距離西區第八名的灰熊仍有3.5場勝差時，拓荒者也傳來諾基奇將率先復出的消息，他表示，「我很努力在訓練上，希望能夠快點回到場上幫助我的球隊，不過比賽的節奏是完全不同的，我肯定不會打到40分鐘，對我來說，想要打更多的時間就必須先證明自己，儘管我最近又發生小腿拉傷的狀況，但現在復原得很好，我從來沒有懷疑過自己是否能夠回到場上，但我必須確保自己是百分之百恢復，我已經等不及了。」

不僅諾基奇已經定下明確的歸隊日期，原先預期休養四個月的柯林斯，在日前受訪時也透露，可望在3月某個時間點復出，「這是我的目標，當你感受到自己每天都在進步時，這感覺是很不錯的。」