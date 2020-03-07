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NBA／巴克利酸言酸語不斷 勇士格林怒嗆將搶飯碗

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

金州勇士前鋒格林（Draymond Green）近日與轉任球評的「惡漢」巴克利（Charles Barkley）間的隔空交火愈演愈烈，在日前巴克利嘲笑格林從「三雙（triple-doubles）」退化到「三單（triple-singles）」後，格林也在今天還擊，表示巴克利如果再不閉嘴，他將會出手取代他的工作。

勇士雖然在昨天迎回缺賽超過四個月的「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry），不過戰績仍是只有聯盟最差的14勝49敗，其中三巨頭中唯一陸續在出賽的格林，也受到傷勢問題影響數據大幅下滑，至今出賽43場繳出平均8分6.2籃板6.2助攻的數據。

不過面對巴克利的批評，向來快言快語的格林也不甘示弱，今天公開呼籲巴克利該閉嘴了，「巴克利最好在我搶走他的工作前閉嘴，因為我能夠把他的工作做得很好，他的生涯並沒有賺到太多的錢，他會需要這份工作，所以他該停止談論我了。」

格林接著強調，自己並不打算與巴克利談論關於籃球的任何事情，因為巴克利一枚冠軍戒指也沒有，「如果他繼續吵鬧，我會很快接手的，比他想像的更快。他現在該保持安靜了，我並不想要跟他談論任何籃球的事情，因為他不夠聰明也不夠格，沒有戒指的人不能坐上這張桌子。」

格林在過去四場比賽因為左膝蓋酸痛缺陣，不過經檢查並無結構性損傷，他預計在明天與76人之戰復出與柯瑞再次聯手，柯瑞在昨天復出首戰就拿下23分7籃板7助攻，不過勇士仍是不敵衛冕軍暴龍。

巴克利 格林 勇士

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