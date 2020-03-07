NBA／洛城雙雄補強角力 快艇簽下兩屆明星中鋒諾亞

在洛杉磯湖人正式簽下前熱火後衛威特斯（Dion Waiters）後，同城的快艇隨即跟上補強腳步，今天與身為自由球員的中鋒諾亞（Joakim Noah）達成10天短約協議，並有可能在洛杉磯結束這個賽季。

洛城雙雄本賽季的軍備競賽從季前的雷納德（Kawhi Leonard）爭奪戰一路延續到交易大限之後，湖人在日前陸續簽下莫里斯（Markieff Morris）與威特斯後，快艇也在今天跟進腳步，宣布與曾效力過公牛、尼克和灰熊的明星中鋒諾亞簽下10天短約。

35歲的諾亞過去曾兩度入選明星賽，更在2014年獲得年度最佳防守球員與年度第一隊肯定，在國際賽事上更曾幫助法國拿下過歐錦賽銀牌，不過近年在職業賽場上的表現受到傷勢影響不如預期，上季代表灰熊出賽42場，平均拿下7.1分5.7籃板。

去年9月，諾亞就曾前往快艇進行了一周的試訓，不過當時他因為阿基里斯腱傷勢問題被迫進行手術，並且養傷了長達四個月的時間，在已經獲得醫療許可的情況下，也與快艇再續前緣簽下十天短約，目標是攜手完成本賽季。

雖然狀態已經不如當年，但諾亞的加入將對於快艇禁區戰力有相當大的幫助，尤其過去在公牛時還曾助隊連七年闖進到季後賽，剽悍的球風和防守能力將能有效提升快艇的禁區防守嚇阻力。