NBA／柯瑞傷癒復出 仍盼為美國出征奧運

美國職籃NBA金州勇士隊明星後衛柯瑞（Stephen Curry）在左手掌骨折缺陣4個月後今天復出，並表示仍希望能打東京奧運。

法新社報導，兩屆聯盟MVP的柯瑞自去年10月30日對鳳凰城太陽之戰左手骨折後已缺賽58場，昨天終於獲醫生開綠燈放行。復出首戰迎衛冕軍多倫多暴龍，攻下並列全隊最高的23分，另有7助攻、7籃板，可惜勇士113比121不敵暴龍。

柯瑞曾幫美國男籃在2010、2014世錦賽全勝封王，美國籃協上月宣布東奧44人大名單裡，柯瑞仍是一員。手握3枚冠軍戒指的柯瑞，2016年里約奧運時因踝傷與膝傷未加入國家隊。由於勇士本季已無緣季後賽，4月中例行賽結束後他將有充裕時間備戰7月24日開打的奧運男籃賽。

他在賽前受訪時說：「屆時我有很長的時間可以準備，我有一直把這事（打奧運）放在心上，但當下我得先保持健康打完剩下20場季賽，找回我的節奏並恢復過去身手。」