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NBA／相隔四個月重回賽場 柯瑞：非常興奮
經過四個月的休養，金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒歸隊出戰暴龍隊，復出首戰他就繳出23分、7籃板、7助攻的成績，雖然球隊最終以輸球作收，但他表示，復出的感覺很棒，對回歸賽場感到非常興奮。
柯瑞開季只打了四場比賽就因傷高掛免戰牌，經過這段時間的復健終於在今天傷癒復出，儘管首戰手感還有些生疏，全場16投僅3中其中包含三分球12投3中，但仍與李（Damion Lee）都拿下全隊最高的23分。
「我感覺很棒。」重回賽場的柯瑞賽後說，「球迷們很有能量，我只是回到球場上，看看會發生什麼。看到球館裡興奮的氣氛和活力，這感覺真的很酷。我想大家也能理解復出首戰有時間限制，以及命中率還需要調整，現在我就是在場上適應比賽節奏。」
「在這27分鐘裡，我感覺不錯，我對回歸賽場感到非常興奮。」柯瑞還表示，自己已經做足準備要面對這一切，並在上場沒多久後就再也沒有考慮到自己的手傷，主帥柯爾（Steve Kerr）也表示，看到柯瑞此役的表現，可以在此基礎上增加他的上場時間。
季中加入勇士的維金斯（Andrew Wiggins）也談到本季首度與柯瑞合作，「他充滿了活力，這感覺就是像是賽季第一場比賽一樣。他是最無私的超級球星，他讓比賽變得有趣且令人興奮。」
而對手主帥諾斯（Nick Nurse）也對柯瑞復出首戰就有如此表現直呼不可思議，他直誇讚的說：「這是怎麼做到的？他的表現真的是有十足觀賞性。」
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