NBA／「矮湯」苦等無機會 推特嘆「只想打球」

曾在塞爾蒂克打出名堂的「小刺客」湯瑪斯（Isaiah Thomas），如今成為浪人球員，今年更因遭巫師交易，最終被迫面臨遭揮棄窘境，目前也尚未獲得球隊親睞，苦苦等待多少消磨湯瑪斯耐心，讓他在推特上無奈發文表示「自己只想打球」。

湯瑪斯本季加盟巫師，力拼東山再起，無奈季中一波交易，被送到快艇；未料一場未打就被裁掉，成為自由球員。失業將近1個月，湯瑪斯仍不放棄重返聯盟的機會，與多支球隊交涉，期盼盡快簽約，不過遲遲無下文。

近日受訪時，湯瑪斯強調自己在聯盟打滾也有一段時間，老將的經驗肯定能帶給球隊幫助，表示：「我能夠提供球隊人和幫助。我是一位領導者，我曾獲NBA社區貢獻獎，在場下，我能為社區提供幫助。至於在球場上，我也帶來我的智慧，我認為沒有人經歷過我遭遇的事情。我面臨種種障礙，但還是一一克服。」

此外，湯瑪斯也補充：「任何事我都樂意幫忙，如果可以，我很想加入一支爭冠球隊，或是季後賽隊伍，因為我仍可以做出貢獻，幫助球隊在季後賽贏球，這樣的能力流淌在我的血液裡。不過目前最重要的還是做好準備，找出最好的機會。」

不過這一席話，似乎沒有吸引足夠的注意，導致湯瑪斯還是得乾等；無奈之下，湯瑪斯在今天於個人推特帳號發文表示：「我只是想要打球啊！」