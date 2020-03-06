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NBA／絕對希望本季復出 卡佩拉：不是來幫人鼓掌的

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
卡佩拉表示，表示，自己絕對希望本季能重返賽場。 路透
卡佩拉表示，表示，自己絕對希望本季能重返賽場。 路透

季中從休士頓被交易至亞特蘭大的卡佩拉（Clint Capela），因右腳跟骨挫傷加上足底筋膜炎至今尚未穿上老鷹隊戰袍出賽，近日他受訪時表示，自己絕對希望本季能重返賽場，他霸氣地說：「因為我可不是來板凳席上幫人鼓掌的。」

卡佩拉在一月底時不慎弄傷右腳，從一月底就高掛免戰牌至今，且在他掛病號時被火箭隊送往亞特蘭大，經過這段時間的休養，最新消息傳出他已經被允許恢復訓練，預計將在兩周後重新接受檢查和評估。

卡佩拉説：「我百分百希望本季能夠重回賽場，因為我可不是來板凳席上幫人鼓掌的，我的作用是來到球場，盡可能打出統治性的表現，如果我不這樣做，那才是真正困難的事情。」

原本卡佩拉可望在三月初歸隊，但本季老鷹戰績持續低迷，球隊為了確保他的傷勢無虞，延遲了復出時間，不過卡佩拉仍希望能早日重返賽場、為球隊效力。

談到為何想繼續比賽時卡佩拉說：「在我上一支球隊中，陣中很多球員都有傷在身，因此我必須學習如何對抗傷病並從中吸取教訓，尤其是當你在一隻對你期望很高的球隊中。對火箭來說，今年是他們重要的一年，其實我真的很想留下來。」

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