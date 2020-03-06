NBA／今日戰績表 柯瑞復出拿23分勇士惜敗暴龍

在兩大球星持續缺陣的情況下，哈里斯（Tobias Harris）扛下重擔，獨拿28分14籃板3助攻，搭配米爾頓（Shake Milton）的20分，76人在客場以125比108擊退近況不錯的國王。76

2020-03-06 14:53