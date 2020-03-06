NBA／今日戰績表 柯瑞復出拿23分勇士惜敗暴龍
NBA今日戰績表
金塊 114:112 黃蜂
76人 125:108 國王
暴龍 121:113 勇士
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 老鷹 vs. 巫師
08:30 馬刺 vs. 籃網
08:30 雷霆 vs. 尼克
09:00 爵士 vs. 塞爾蒂克（Eleven Sports 1）
09:00 溜馬 vs. 公牛
09:00 魔術 vs. 灰狼
09:00 熱火 vs. 鵜鶘（愛爾達體育1台）
09:30 灰熊 vs. 獨行俠（緯來體育台）
10:00 拓荒者 vs. 太陽
11:30 公鹿 vs. 湖人（Eleven Sports 1、愛爾達體育1台）
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