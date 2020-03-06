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NBA／園方否認布萊恩墓地曝光 網友堅信提3關鍵證據

世界日報 / 編譯組／綜合報導
布萊恩與愛女私人墓園恐曝光。 美聯社
布萊恩與愛女私人墓園恐曝光。 美聯社

自從媒體披露，洛杉磯湖人隊巨星布萊恩Kobe Bryant）與一起空難喪生的女兒被安葬在橙縣新港灘（Newport Beach）科洛納岱瑪（Corona del Mar）的太平洋美景紀念墓園（Pacific View Memorial Park）與西部片巨星約翰韋恩（John Wayne）作伴，八卦刊物狗仔即積極尋找他倆墓地確實位置。結果才過兩天，英國每日郵報（Daily Mail）就宣布找到了。數百粉絲據此前去朝拜，但墓園表示他們找錯目標，那是另一戶人家的墓地。

1月26日布萊恩父女墜機身亡，媒體2月12日根據死亡證明查出他們已於2月7日在私人喪禮安葬太平洋美景紀念墓園。基於保護客戶隱私，墓園不願證實布萊恩是否葬在那裡，更不可能透露墓地位置。這座墓園占地35英畝，名符其實可看見壯麗海景。

不過2月14日情人節，每日郵報發表號稱是布萊恩父女墓地照片，粉絲聞訊也前往憑弔、照相與獻花。迫使墓園被迫默認布萊恩確實葬在那裡，但澄清每日郵報指出的墓地屬於另一戶人家。

每日郵報說，這塊墓地位置絕佳。位於墓園最高點，屬於價格不菲（45萬元起跳）私人墓地。可俯瞰布萊恩父女的家，還可遠望海洋。

但墓園發言人邦頓（Ashley Bunton）說，這個墓地的死者是在2019年11月安葬，不是布萊恩。自從媒體誤報後，周末一度引來約400名粉絲。墓園不得不請保全員駐守，死者家人不勝其擾也在現場趕人。粉絲每天留下大量鮮花，園方還得清掉。

然而一些粉絲堅信這是布萊恩墓地，因為一切都太符合了。首先，這麼貴的墓地只有像布萊恩這種家庭才負擔得起。其次，墓地剛好遙望布萊恩的家。第三、墓碑故意不寫姓名，顯然是名流之輩，怕曝光引來群眾。第四、墓碑兩旁種下紫花與金花，代表湖人隊紫金王朝。第五、墓碑掛上念珠，代表布萊恩特天主教信仰。第六、墓地草坡布滿花形小風車、情人節氣球與風鈴，代表死者是小孩。對此邦頓表示，一切都是「巧合」。

布萊恩 湖人 Kobe Bryant

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