NBA／中學時期品學兼優 師長讚雷納德超成熟

洛杉磯快艇隊台柱雷納德（Kawhi Leonard）自從加盟後，選擇送小朋友背包為主要社區活動。2月28日他在史泰博中心（Staples Center）送出近2萬個背包給前來看球的粉絲，並邀請自己初中母校當年師長觀禮。這些師長表示欣慰學校出了這位高材生，而且他一路走來始終如一。

雷納德老家在河濱縣（Riverside County）莫瑞諾谷（Moreno Valley），就讀棕櫚初中（Palm Middle School）。當年師長說，雷納德在初中就像現在一樣話不多，但內心非常重視功課與學業。

雷納德2004年八年級幾何老師賈納（Jahi Garner）說，雷納德尊師重道，準時繳作業，是夢寐以求的好學生。雖然雷納德個子很高，但賈德並未看出他是未來NBA巨星，還問雷納德未來有何打算？雷納德謙虛表示還不確定，不過他正在做準備。

雷納德八年級英文老師厄文（Shamish Irving）說，當年往往只要聽到走廊傳來籃球拍地聲音，就知道是雷納德，他可說是球不離手。她說，當年雷納德只有13歲，卻如大人一樣成熟。

白人老師狄卡蘭托尼歐（Gayle DiCarlantonio）是雷納德六年級導師與數學老師，有一次雷納德成績得C，特地跑來問她如何補救？她當時就感到，這孩子做任何事都會成功。這些老師都說，雷納德當年就是同學之中的領導。他認真上課，下課後認真練球。

厄文說，雷納德重視學業來自父親老雷納德（Mark Leonard）督導。他與父親非常親近，總是希望達到父親期望。2008年1月18日，老雷納德遭人槍殺，至今未破案。16歲的雷納德次日堅持隨高中籃球校隊出賽，賽完哭倒在母親懷抱。

狄卡蘭托尼歐說，當她發現這位NBA球星就是自己當年學生，感到很榮幸。她說：「我們可以說『他以前是咱們的學生』。」