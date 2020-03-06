NBA／柯瑞復出半場得11分 上演大號壓哨三分
金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒復出對決暴龍，上半場9投3中，其中三分球7投2中，得到11分3籃板4助攻。不過勇士以55比62落後暴龍。
柯瑞睽違球場4個月時間，今天復出先發上陣，賽前練球時看起來狀況極佳，一度在中場的地貼附近，連續命中5個大號三分球「logo shot」，但首節在對手嚴加看管下，沒有太好的機會出手，2投0中沒有得分進帳，但有3助攻、1籃板成績，勇士首節以27比32落後客軍多倫多暴龍。
柯瑞第二節逐漸找回感覺，7投3中包括三分球5投2中，得到11分2籃板1助攻。暴龍上半場靠著鮑威爾獨拿23分，取得7分領先優勢。
去年10月30日是勇士本季第4戰，在那場對鳳凰城太陽的比賽，柯瑞發生左手骨折意外，自此高掛免戰牌，在缺席58場比賽後於今天歸隊。
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