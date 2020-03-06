NBA／火箭雙MVP打鐵 快艇多點開花6連勝

排名西區前段班的洛杉磯快艇與休士頓火箭今天交手，兩隊雙星的對決也成為比賽焦點，而快艇在雷納德（Kawhi Leonard）全場進帳25分6籃板5助攻，以及團隊六人得分上雙，以120：105擊敗火箭，收下六連勝。

快艇近來在傷兵陸續歸隊後狀況持續回升，在本賽季前九次全員健康出賽的情況下，更未曾吞過任何敗仗，其中包括湖人、金塊、熱火、76人、雷霆等排名前段班的球隊都成為其手下敗將。

今天快艇再度全員健康出擊出戰火箭，並在上半場就團隊火力全開，反觀火箭雙衛哈登（James Harden）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天手感不佳，尤其是球隊一哥哈登完全找不到準星，上半場打完快艇就取得23分的領先優勢。

下半場火箭在持續無法縮小差距的情況下，直到末節板凳球員輪番上陣時才開始追分，但最終仍是以15分差距吞下敗仗，也讓兩隊本賽季四度交手戰成2：2平手。

快艇今天共有六人得分上雙，其中雷納德進帳最高25分，手感不佳的喬治則有13分9籃板7助攻，而前一場比賽扭傷腳踝的哈瑞爾（Montrezl Harrell）持續扮演板凳暴徒角色，貢獻19分10籃板。

反觀火箭衛斯特布魯克今天雖然拿下全場最高的29分外帶15籃板，哈登也有16分7籃板，但兩人合計出手44次僅命中15球，其中三分球更是出手10次盡墨，在雙核心無法正常發揮的情況下，火箭團隊命中率僅有3成6，最擅長的三分球攻勢更僅有42投7中的糟糕表現。