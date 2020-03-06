聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／衝突、戰績與疫情 尼克進場率13年來新低
紐約尼克近來因為與死忠球迷史派克．李（Spike Lee）間的衝突事件再度登上媒體版面，不過在身為季票擁有者的史派克．李宣布本季不再進場後，美國媒體也在今天報導，在昨天尼克與爵士之戰，僅有16588名球迷進場，寫下麥迪遜花園廣場近13年多來的新低。
史派克．李在日前尼克與火箭之戰，因使用球員通道進場而一度遭到保全攔阻，雖然事後尼克球團針對此事發出聲明，但卻遭到史派克．李批評說謊，直言自己在過去28年來都通過相同的地方進場，但卻在那場比賽中被刻意擋下，讓他氣得直言本賽季不再進場。
而今天「ESPN」也指出，尼克本賽季入場率可能出現連續四年下降的狀況，其中昨天與爵士之戰僅有16588名球迷進場，有超過3200個座位未售出，創下尼克主場近13年來的入場率新低，該場館最多能容納19812名球迷進場。
報導中指出，包括糟糕的戰績、史派克．李的衝突事件以及新冠肺炎疫情，造就了尼克球迷進場創下近年新低，在2006年的12月13日出戰老鷹的比賽中，尼克主場曾僅有15895名球迷進場，當時為「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）執掌尼克兵符的第一個賽季。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言