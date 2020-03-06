NBA／衝突、戰績與疫情 尼克進場率13年來新低

紐約尼克近來因為與死忠球迷史派克．李（Spike Lee）間的衝突事件再度登上媒體版面，不過在身為季票擁有者的史派克．李宣布本季不再進場後，美國媒體也在今天報導，在昨天尼克與爵士之戰，僅有16588名球迷進場，寫下麥迪遜花園廣場近13年多來的新低。

史派克．李在日前尼克與火箭之戰，因使用球員通道進場而一度遭到保全攔阻，雖然事後尼克球團針對此事發出聲明，但卻遭到史派克．李批評說謊，直言自己在過去28年來都通過相同的地方進場，但卻在那場比賽中被刻意擋下，讓他氣得直言本賽季不再進場。

而今天「ESPN」也指出，尼克本賽季入場率可能出現連續四年下降的狀況，其中昨天與爵士之戰僅有16588名球迷進場，有超過3200個座位未售出，創下尼克主場近13年來的入場率新低，該場館最多能容納19812名球迷進場。

報導中指出，包括糟糕的戰績、史派克．李的衝突事件以及新冠肺炎疫情，造就了尼克球迷進場創下近年新低，在2006年的12月13日出戰老鷹的比賽中，尼克主場曾僅有15895名球迷進場，當時為「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）執掌尼克兵符的第一個賽季。