NBA／MVP非目標 詹姆斯：我要當世界最好

儘管生涯已經四度拿下年度最佳球員獎，但洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）在近日強調，從未把拿下MVP當作督促自己進步的動力，而他的目標一直都是成為世界最好的球員。

儘管已經邁入生涯第17個賽季，但35歲的詹姆斯除了上賽季因傷提前報銷外，幾乎年年都列入MVP的討論人選之中，尤其是本賽季在帶領湖人打出西區最佳戰績的情況下，被看好將拿下生涯第五座MVP獎座。

不過詹姆斯在今天受訪時強調，奪下MVP一直都不是自己打球的動力，而是成為世界最好的球員，「例行賽MVP一直都不是我進步的動力，成為世界最好、成為每場比賽最好，才是我不斷進步的原因，這樣的過程才能讓我數次拿下聯盟MVP。」

詹姆斯強調，自己從未在賽季開打前說過「好吧，我要成為今年聯盟MVP」這種話，而只會說「好吧，我想成為這支球隊的MVP、成為這個世界最好的球員」，在這個過程中他每天不間斷的訓練、保護自己的身體，才能夠產生獲獎的結果。

在NBA史上，詹姆斯的四座MVP排名第三多，在前方的包括五度獲獎的喬丹（Michael Jordan）、羅素（Bill Russell）和六度獲獎的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），假使他能在本賽季再度獲獎，也將成為自1998-99賽季的馬龍（Karl Malone）後，最老的MVP獲獎者。

儘管本賽季公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）MVP二連霸的呼聲也相當高，但湖人前鋒戴維斯（Anthony Davis）認為，詹姆斯對於球隊的影響力更大，「大家都可以看到我們沒有詹姆斯時，球隊的運作狀況，當他不在時我們打得有點掙扎，我認為這個獎是關於他對於所屬球隊的價值，對我來說，我整個賽季都在他身邊打球，我當然會選擇詹姆斯。」