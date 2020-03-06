NBA／湖人簽威特斯 柏金斯：另一個哈沃德故事

西區戰績龍頭洛杉磯湖人補強腳步不停歇，今天傳出將與日前遭到曼菲斯灰熊釋出的後衛威特斯（Dion Waiters）簽約，讓湖人的進攻戰力有望再升級。對於湖人做出簽約決定，前NBA球員柏金斯（Kendrick Perkins）就認為，另一個哈沃德（Dwight Howard）洗心革面、重新出發的故事，將在湖人再次上演。

來自雪城大學的威特斯，在2012年選秀會上於首輪第四順位被騎士選入，在當時一度引發各界「名過其實」的議論，不過菜鳥球季他就在騎士打出平均14.7分3助攻的亮眼數據，不但與隊友厄文（Kyrie Irving）、湯普森（Tristan Thompson）入選新秀對抗賽，還在季後入選年度新秀第一隊。

不過儘管優異的得分能力讓威特斯後來陸續在雷霆、熱火扛起先發重任，但本賽季他卻與熱火球團不斷對立，開季時先是因為出現「不專業行為」遭罰，後來又因為服用含有大麻成分的藥物遭禁賽10場，最後熱火更以「持續不服從」為由再度對威特斯做出禁賽懲處，讓雙方間將分道揚鑣的傳聞甚囂塵上。

在今年交易大限前，熱火也將威特斯透過三方交易送往灰熊，並隨即遭到新東家釋出，不過今天也傳來他將與湖人簽約，並在洛杉磯結束這個賽季的傳聞，湖人板凳戰力可望再度提升。

根據美國媒體報導，湖人之所以在威特斯與史密斯（J.R. Smith）間做出抉擇，最主要的原因就在於威特斯展現了希望重新出發的強烈決心。

對於湖人與威特斯的決定，前NBA球員柏金斯也直言，已經可以預見另一個哈沃德的故事在湖人發生，「我一個多月前就已經說過，威特斯是湖人需要的球員，我現在已經看見另外一個哈沃德的故事在醞釀，湖人將會因此變得更好。」