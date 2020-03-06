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NBA／休養四個月終復出 柯瑞：就像開學第一天

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

經過四個月養傷後，金州勇士「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）在今天與多倫多暴龍之戰復出，賽前他坦言自己的心情就像是一個剛迎接開學的學生，身心都處在一個非常良好的狀態，不過勇士球團仍謹慎面對他的狀況，柯瑞將受到每場比賽上場24到28分鐘的限制。

開季僅打四場比賽，繳出平均20.3分6.5助攻5籃板的數據後，柯瑞就因為左手傷勢問題停戰了超過四個月，且復出計畫也一延再延，直到近兩日才敲定將於今天出戰暴龍的比賽中復出。

在談到個人身體狀況時，柯瑞也坦言感到相當興奮，「我感覺就像是開學第一天，所有的事情都將重新來過，這很令人感到興奮。我的身體狀態非常的自在，也充滿自信，真的很開心能夠回到球場。」

雖然將受到上場時間的限制，但柯瑞認為當務之急仍是盡快找回比賽感覺，並在關鍵時刻幫助球隊，「我覺得就我的表現，我應該可以打比這個更長的時間，不過我們應該要更聰明的去面對這件事。現在我必須要好好感受比賽，然後在關鍵時的時刻上場終結比賽，發揮作用。」

雖然左手傷勢已經痊癒，但柯瑞直言對手仍有可能對此尋找可趁之機，但他也已經做好準備迎接所有挑戰，「大家都知道我受傷了，所以他們可能會做一些嘗試，不過我會張開雙臂歡迎。我經歷了兩次手術、四個月的復健，就是為了回到球場，今晚我肯定會面臨所有的狀況，希望在那之後一切能恢復正常。」

柯瑞 勇士 暴龍

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