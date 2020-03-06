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詹姆斯拚年度助攻王 控球前鋒世代浪潮來襲

聯合新聞網 / 林文
詹姆斯(右)在生涯的第17個球季竟然傳出場均10.7次助攻，不但是他個人新高，目前也在聯盟排名第1，遙遙領先第二名楊恩的9.3次。 美聯社
詹姆斯(右)在生涯的第17個球季竟然傳出場均10.7次助攻，不但是他個人新高，目前也在聯盟排名第1，遙遙領先第二名楊恩的9.3次。 美聯社

在這個各類型全能控球輩出的世代，今年球季的助攻王獎項目前看上去卻最有機率將由前鋒球員給拿下。生涯榮獲3枚總冠軍戒、3次總決賽MVP、4度例行賽MVP，連續16季入選明星賽，12次年度第一隊，5次最佳防守第一隊，一屆得分王，不勝枚舉的生涯榮耀紀錄，這是年屆35歲的全能大帝，詹姆斯(LeBron James)一路走來所締造的偉大時刻。

即便攻守兼備如詹姆斯，始終有一項個人紀錄是他過去從未挑戰過的。

詹姆斯越來越靠頭腦打球 首度挑戰助攻王

截至目前，聯盟場均助攻前五名，年輕世代輩出，除了詹皇的10.7次外，排名居次的是完全沒有2年級生撞牆期的，反而大爆發的楊恩(Trae Young)9.3次，唐西奇(Luka Doncic)，則與太陽主控魯比歐(Ricky Rubio)並列8.8次，隨後還有與詹姆斯擁有超越同級距身材的西蒙斯(Ben Simmons)場均8.2次助攻。

這份助攻榜領先名單中，不再像過去皆是被明確定義控球職責的球員所包辦。這當中五人有三人身高超過200公分，有控球前鋒、有爆發力十足的雙後衛、有傳球優先的傳統控球，也說明現代球風多元，講求全方位的浪潮。

目前聯盟場均助攻前5名球員中，只有太陽的盧比歐(左)是傳統型控衛。 美聯社
目前聯盟場均助攻前5名球員中，只有太陽的盧比歐(左)是傳統型控衛。 美聯社

過去也有兼職插花分擔控球的前鋒角色，最後變成球隊組織、攻擊發動的要角，他們不但具備傳球能力，同時也有籃板保護、單打進攻的威脅性。

如身高達6尺10吋的土耳其火槍兵，特庫魯(Hedo Turkoglu)，雖主要掛名小前鋒，但實質上時常扮演控球過半場、系統戰組織的指揮官，基本上能夠命中三分球、能傳球、能搶籃板，從控球到大前鋒位置都能勝任。經歷過風華絕代的國王五虎時期，再到魔術時期的淬鍊成熟，特庫魯成為當時控球前鋒的一號代表人物。生涯最佳表現是2007-2008賽季的19.5分5.7籃板5助攻。

另外曾是湖人2009、2010二連霸奪冠核心，2010世錦賽金牌成員的歐登(Lamar Odom)，也是過去知名的全能前鋒人物。他能夠在搶下籃板球之後，一條龍推進至前場組織快攻，或是穩定節奏，主導半場系統戰，於當時戰術體系中其持球比例重要性絕不亞於場上控球後衛，甚至有過之而無不及。

名將特庫魯(右)和歐登(左)在全盛時期都能有5次左右的場均助攻，是各自球隊重要的場上指揮官。 歐新社資料照片
名將特庫魯(右)和歐登(左)在全盛時期都能有5次左右的場均助攻，是各自球隊重要的場上指揮官。 歐新社資料照片

戴維斯加入湖人如虎添翼 詹姆斯開創控球前鋒新格局

如上述提到過去曾有的全能前鋒代表人物之二，因此控球前鋒的出現，詹姆斯並不是首創，但詹姆斯則是把這種控球為輔的角色發揮的淋漓盡致。時至今日仍少有人能擋下他的坦克切入輾壓，詹皇的得分能力也仍無庸置疑，不過自從有了戴維斯(Anthony Davis)的加盟後，詹姆斯更安心地為隊友開創機會，試圖用更全面的領導力去串連起球隊，而不是倚賴他猛力飆分取勝。

這也讓天生就具有相當傳球視野的詹姆斯，更能專注於洞悉整個場上的狀況，臨場應變、帶領球隊，將他的助攻組織能力硬是再提升到另一個層級。過去高控球角色由於有對位上的身材優勢，以及較佳的傳球路線視野，一直被視為物以稀為貴的類型。但是像詹姆斯這種能從控球扛到中鋒，年紀超過35歲，攻守全方位戰力卻仍在高檔，依舊每季名列年度MVP熱門候選排行榜中，絕無僅有。

湖人雙星詹姆斯(右)和戴維斯(左)的超強前鋒組合威力強大，幫助球隊打出西區第一的成績，詹姆斯的場均助攻也比上季多了2.4次。 美聯社
湖人雙星詹姆斯(右)和戴維斯(左)的超強前鋒組合威力強大，幫助球隊打出西區第一的成績，詹姆斯的場均助攻也比上季多了2.4次。 美聯社

比肩湖人傳奇球星魔術強森專於組織優先的打法，詹姆斯更強大的得分主宰力、籃板保護意識，到他本季轉型更進化的助攻水準，生化人勇猛的續航力、全面技能均衡開發更為驚人。詹姆斯的榜樣也造就後輩，視他為偶像的西蒙斯這樣的小夥子出現。

長人控球改變傳統 三大全能好手創造驚奇

西蒙斯6尺10吋的身材更加輾壓同級對手，和詹姆斯同樣擁有坦克切入的終結能力，難得可貴的還有替隊友作嫁的優質助攻天賦，生涯三季場均8次助攻，年僅23歲的西蒙斯即便進攻能力仍不佳，但還有許多可以開發的潛能。

甚至是問鼎年度MVP二連霸的大熱門，安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)也展現出全能球風的一面，不僅在得分、籃板能力屢創新高外，近兩季的助攻平均高達5.85次。

當然更不用提本季屢屢刷出驚人大三元成績的新歐洲金童唐西奇，雖然他屬於高大控球，但他卻得包辦場上所有事，不局限於就是名控球者，他的全能身手全世界有目共睹。

西蒙斯(左)、安戴托昆波(中)、唐西奇(右)都是新生代的全能型球員，由他們主導的攻勢帶給球迷另一種視野。 2019-20 Panini Contenders球員卡
西蒙斯(左)、安戴托昆波(中)、唐西奇(右)都是新生代的全能型球員，由他們主導的攻勢帶給球迷另一種視野。 2019-20 Panini Contenders球員卡

詹姆斯開創新格局之後，也許未來這些有潛力的全能球員都有可能挑戰助攻王里程碑。本季助攻王獎項很可能不會再由控球後衛所拿下，詹姆斯改變打法，正在接近締造他生涯的另一項歷史新頁。

詹姆斯去年於湖人首季場均35.2分鐘內繳出27.4分8.5籃板8.3助攻，而今年則是創下生涯新低的34.9分鐘出賽時間，依然能高效擁有25.4分7.8籃板以及大幅躍進的10.7次助攻，並帶領湖人高居西區龍頭地位，領先第二的同城快艇達5.5場勝差。

詹姆斯減少出賽時間、改變打法絕對有助於延長他的職業生涯，加上他的生化人體魄，將來要和他大兒子演出父子同台的戲碼真的不是夢。

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詹姆斯 唐西奇 安戴托昆波 西蒙斯

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