NBA／35歲詹皇仍威猛 希臘怪物想跟隨

公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天率隊以119：100擊敗溜馬隊，避免帶著2連敗作客洛杉磯，和他口中的「外星人」詹姆斯（LeBron James）對決。

兩軍去年12月碰頭，公鹿以111：104收下勝利，首度交鋒11天後「小皇帝」詹姆斯就迎接35歲生日；台灣時間周六的碰頭將是公鹿首度碰到35歲的詹姆斯，也是東、西區龍頭本季例行賽最後交鋒。

提到下戰對手，25歲的安戴托昆波滿是推崇，「很不可思議了，他35歲還能打出那麼高的水準。」安戴托昆波形容，詹姆斯就像籃球路上的領頭者，「很多時候我們會想說『OK，我們35歲要退休』，但看到一個球員35歲了，仍是世界上前3名的得分好手，這讓我們也想達到同樣狀況，我們希望有朝一日也如此，所以我必須照顧好自己身體，吃對的東西，保持健康，就像我說的，他走出這條路，希望我們也能跟上。」

安戴托昆波今天只上場28分鐘，就繳出29分、12籃板、6助攻的全能數據，連續25分場次推進到11場，和1975年「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）締造的隊史紀錄只剩2場之差。

公鹿今天擊敗溜馬後，明天休息，直接帶著聯盟最佳的53勝9敗戰績前進湖人隊主場史坦波中心，安戴托昆波說：「就是上場然後打出好內容，就像我說的，湖人肯定會打得賣力，我們都很清楚，我看了他們前一場比賽，他們打得真的很努力，戴維斯和詹姆斯發揮很大作用，大家都能出手、四處跑動，他們真的打很好。」

他也提到，首度對陣湖人是落敗一方，「所以第二次碰頭他們一定會想贏，但我們會打出我們的內容。」