NBA／奪灌籃大賽冠軍卻遭批 小瓊斯一度關閉社群

日前灌籃大賽在充滿爭議的情況下產生冠軍，今天也是奪冠的熱火隊小瓊斯（Derrick Jones Jr.）在全明星周後首度與灌籃大賽對手葛登（Aaron Gordon）交手，賽後他也被問到奪冠後遇到爭議一事，讓他關閉了一陣子社群軟體，也坦言這是自己最不喜歡的經歷之一。

小瓊斯在灌籃大賽與葛登廝殺到延長賽，最終由小瓊斯以1分之差險勝奪冠，不過外界都為葛登再度錯失冠軍抱不平，外界的批評聲也影響了當天生日的小瓊斯心情。

小瓊斯說：「我遭到了很多人的批評跟怨恨，我心想：『兄弟，我明年再參加還有什麼意義呢？』我上場是為了給球迷帶來表演、確保大家看得開心。那天還是我的生日，而我卻被大家記恨，這是我最不喜歡的經歷之一。」

小瓊斯透露，自己在奪冠那天晚上受不了外界批評，關閉了社群軟體，直到賽季又重新開打，且自己也沒有看灌籃大賽的重播，同時他也表示，自己不再打算參賽，「我完成了我的目標，這事情結束了。」

談到兩人分出勝負的那一扣，小瓊斯認為，如果葛登能夠乾淨利落的飛越「綠衫軍」226公分超級長人佛爾（Tacko Fall），連他自己都會給他50分，就算評審把獎盃給了他，他也會給葛登。

「但葛登的飛躍並不乾淨，我說過，評審應該給他48分，因為這樣我們就能再比一輪。」小瓊斯説，「我不理解人們說葛登的冠軍被黑了之類的說法，現在誰和我說葛登的冠軍被黑，我會回嗆。」

小瓊斯說：「如果有一半的人說我的扣籃都是胯下扣籃，但如果他們能上場，向我展示他們也能在眾多球迷面前完成那些扣籃，他們才有資格說我的灌籃簡單。」