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超越魔球的戰略思維 熱火三分球會投更會守

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
熱火在三分球出手方面相當分散、穩定且精準，而在防守三分球方面又相當嚴密且有效率，這讓他們有能力打敗一級強隊。 美聯社
熱火在三分球出手方面相當分散、穩定且精準，而在防守三分球方面又相當嚴密且有效率，這讓他們有能力打敗一級強隊。 美聯社

現代籃球、戰術、進攻、打法已經進入「三分球」世代，三分球是戰術主流，那跟數據計算出來命中率、數字分析，也就是俗稱「魔球理論」無關。( 指魔球1.0版本 )

棒球場上所謂「魔球」理論，指的是利用大數據分析找出長打率、上壘成功率、安打率、關鍵打席效率等等數據，利用演算法去評估一名球員能力、潛力和身價，用大數據+精算分析去衡量一名球員的攻防效率和關鍵能力表現，找出最有效率的球隊組成，運用球員最好CP值成就團隊戰力。

這套「魔球理論」在美國職棒奧克蘭運動家身上曾經創造許多驚奇，也讓專業人士、媒體、球迷重新思考球探、經驗、天賦、能力價值，甚至挑戰教練執教、用人智慧。

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棒球重數據、節奏慢、單一觸及點更大，干擾、外在因素小，「魔球理論」或許行得通。但籃球很難用大數據去演算分析找到用人方法和時機，甚至大量挖掘球員潛能。

NBA最近幾年瘋狂流行三分球戰術，幾乎成為所有主流打法，也會被稱為籃球的「魔球理論」，因為籃下命中率更高，三分球命中率3成6到4成之間命中率，絕對比4成到4成5的兩分球命中率更有效率。因此把攻勢和打法集中在籃下或三分線外，除了拉開空間、創造空間，更符合進攻得分效率，這就是籃球的「魔球理論」。

這種觀念和大數據分析不能說錯，但用在籃球並不恰當。以今年NBA為例，三分球出手次數第三鵜鶘(每場39.9)、第五灰狼(每場37.7)、第八老鷹(35.7)、第九公牛(每場35.1)都不是季後賽球隊，戰績甚至是分區倒數前五。大量三分球出手，並不是贏球和戰力保證，強悍的防守或攻防均衡才是王道。

不是全隊一起瘋狂投三分球，就能讓戰績變得更好。 美聯社
不是全隊一起瘋狂投三分球，就能讓戰績變得更好。 美聯社

三分球命中率同樣也不保證戰力和戰績。鵜鶘三分球命中率3成73排第三高，拓荒者3成75排第五，馬刺、活塞三分球命中率3成7並列第六，巫師3成69排第七，但這幾支球隊都沒有因為高效三分球命中率得到支撐，這五隊距離季後賽還有距離。

現代三分球是戰術主流和打法核心，也是拉開空間很重要的武器，今年NBA已經有小牛、火箭兩支球隊每場至少出手41次以上三分球，非常誇張。小牛對鵜鶘本季第四次交手，兩隊一共出手96次三分球，其中小牛投了50個三分球命中22個，三分球命中率高達4成4，讓人吃驚。

獨行俠控衛唐西奇(右)三分球準度算是差的，但是為了有更佳的助攻能力，他也必需要大量在三分線出手來吸引對手上前防守以拉開空間。 美聯社
獨行俠控衛唐西奇(右)三分球準度算是差的，但是為了有更佳的助攻能力，他也必需要大量在三分線出手來吸引對手上前防守以拉開空間。 美聯社

嚴格來說，三分球是戰術主流，拉開空間和創造不同打法的軸心，熱火應該是今年在三分球打法和戰術主流中最具代表性球隊之一。

熱火本季三分球命中率3成85，與爵士並列聯盟第一，每場出手34.8次排第10，但熱火更重要的數據是防守，熱火對手三分球命中率僅3成41，聯盟排第三，這才是熱火本季戰績一直高居東區前四，本季兩度靠團隊防守擊敗聯盟戰績第一公鹿原因。

三分線防守能力才是決定球隊戰力和戰績的「關鍵」。目前壓制對手三分球命中率，排第一的是暴龍，第二是塞爾蒂克，第三是熱火，這三隊都是東區前四。公鹿雖然三分球防守並不靈光，但公鹿把對手投籃命中率壓低到4成1，排名聯盟第一，這是公鹿整季都是聯盟戰績最好球隊的底子。

熱火對於三分球的防守特別認真，像昨天他們對魔術的比賽讓葛登(左)三分球3投0中，魔術全隊三分球30投13中，反觀熱火自己三分球是44投22中，這讓他們全場一直能穩定保持領先。 美聯社
熱火對於三分球的防守特別認真，像昨天他們對魔術的比賽讓葛登(左)三分球3投0中，魔術全隊三分球30投13中，反觀熱火自己三分球是44投22中，這讓他們全場一直能穩定保持領先。 美聯社

從熱火、暴龍、塞爾蒂克、公鹿東區戰績四強球隊不難看見三分球事實和趨勢。

1、三分球出手多寡不是重點，最重要的是投得恰當、投得合理、創造空間，同時要「守得住」，守不住都是白搭。

2、現代籃球由於大多數球員外線投籃能力變好，甚至更好，射程更遠，利用三分球做為戰術主軸，拉開場上空間、增加中路突破、搭配各種戰術運用，更能打出高水平進攻得分。

3、當防守+聯防+屯積禁區成為比賽主體，三分球往往成為最終勝負狙擊點和關鍵武器，因此三分射手更穩更多，產生更大牽制力，這就是爭奪球隊特質。

熱火用區域聯防困死公鹿，用2-3人包夾困住字母哥，再用三分球成功狙擊，這就是本季唯一兩勝公鹿球隊展現出來的戰術素養和贏球定律。

熱火展現出來的戰力和韌性源自強悍防守+三分球，這是當代NBA奪冠最致命兩大利器。

熱火

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