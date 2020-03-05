NBA／唐西奇生涯22次大三元 創多項紀錄

達拉斯獨行俠隊今天（5日）在主場迎戰鵜鶘隊，在「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）獨拿30分、17籃板、10助攻，完成生涯第22次「大三元」，在延長賽驚險勝出，而他也寫下紀錄，順利超越前輩基德（Jason Kidd），躍居隊史第一。

上月底在21歲前夕，唐西奇在對戰馬刺隊的比賽中繳出平隊史紀錄的生涯第21度「大三元」，今天他成功締造新猷，超越前輩基德，獨居隊史「大三元」榜首，接下來他仍有機會繼續將紀錄向上堆高。

根據統計，唐西奇是獨行俠隊史上首位取得至少30分、15籃板、10助攻單場數據的球員，且自2000年以來，聯盟也只有衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）及布萊恩（Kobe Bryant）有過此「大三元」數據。

而這場比賽唐西奇也創下另項紀錄，他成為NBA史上第五位能夠在單季拿下10次至少30分「大三元」的球員，比肩「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、衛斯特布魯克、哈登與「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）。