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NBA／缺陣58場回歸 柯瑞大喊「終於」

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
柯瑞確定於6日復出。 美聯社
柯瑞確定於6日復出。 美聯社

經過58場比賽的漫長等待，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）終於盼到復出，他確定明天和衛冕軍暴龍隊的比賽回到賽場，除了球團證實，柯瑞也在個人社群平台發文大喊「終於」，迫不及待回歸的心情一覽無遺。

柯瑞是在美國時間去年10月30日碰太陽隊時左手掌骨折，11月1日到洛杉磯動刀，12月再移除骨釘，加上復健時間，已經缺席超過4個月。

他最初設定3月1日回歸，但教頭柯爾（Steve Kerr）和球團醫療團隊希望他再多一些五對五對抗後再復出；他本周還到發展聯盟，加入勇士所屬的聖克魯斯勇士打練習賽，為練習賽增添一大亮點。

柯爾接受電台採訪時提到，這段時間對柯瑞來說十分漫長，「他熱愛比賽，他很為我們開心，也為我們球迷開心，但我最開心的對象還是柯瑞，因為他能夠回來打球，投入他熱愛的事情了。」柯瑞也在推特上放了一小段影片，並下了「終於！！」當註解，開心結束傷兵時光。

勇士在上季寫下連5年殺進總冠軍賽紀錄，但本季在成員變動、湯普森（Klay Thompson）養傷，柯瑞又成傷兵下，目前14勝48敗戰績在聯盟墊底，不過柯爾仍有信心當柯爾和湯普森的「浪花兄弟」歸隊，勇士也能重返榮景。

柯瑞本季只打了4戰就成傷兵，只留下場均20.3分、6.5助攻和5籃板成績；他只差8記三分球就能加入「雷槍」艾倫（Ray Allen）和米勒（Reggie Miller）行列，成為聯盟第3位「2500顆進球俱樂部」成員。

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