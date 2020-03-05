NBA／字母哥29分12籃板 公鹿續保未連敗紀錄

本賽季還不曾有過連敗紀錄的密爾瓦基公鹿，在前一場比賽受制於邁阿密熱火團隊防守輸球後，今天回到主場迎戰印第安那溜馬觸底反彈，在一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場進帳29分12籃板6助攻領軍下，以119：100輕取溜馬，繼續保持未曾連敗紀錄。

身為聯盟戰績龍頭的公鹿，在前一場與熱火之戰僅拿下89分，創下球隊本賽季單場得分新低，不過在今天面對溜馬的比賽中重拾進攻火力，不僅安戴托昆波繼續繳出MVP級數據，米道頓（Khris Middleton）和替補上陣的迪文森佐（Donte DiVincenzo）也分別有20分和19分進帳。

反觀溜馬今天在一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）因膝蓋痠痛兩場比賽缺陣的情況下，第二節波格登（Malcolm Brogdon）更因傷提前退場，對溜馬來說是雪上加霜，下半場公鹿也逐漸擴大領先優勢，最終以19分差距擊敗溜馬，拿下本賽季第53勝，溜馬則是中斷四連勝。

這場比賽也是波格登在去年七月透過先簽後換來到溜馬後，本季第二度回到密爾瓦基出戰前東家，對於他最終以傷退出場，溜馬教頭麥克米倫（Nate McMillan）說：「我認為當你第一次回到老東家時，可能會對於要前往客隊休息室感到不安，不過這已經是他第三次對決公鹿，他很清楚自己該怎麼做，現在公鹿是一支聯盟史上最好的球隊之一，但這跟我們無關，我們必須要打出一場場出色、扎實的比賽。」