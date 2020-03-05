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NBA／綠衫軍奧傑萊扮奇兵 聯手泰托姆助隊止敗

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
泰托姆(右)拿下全隊最高的32分外帶9籃板6助攻。 美聯社
泰托姆(右)拿下全隊最高的32分外帶9籃板6助攻。 美聯社

波士頓塞爾蒂克在昨天遭到布魯克林籃網上演21分大逆轉後，今天背靠背出戰克里夫蘭騎士，雖然騎士在小將塞克斯頓（Collin Sexton）豪取41分領軍下一路拉鋸，但塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）、史馬特（Marcus Smart）也在最後階段聯手幫助球隊鎖定勝利，助綠衫軍以112：106擊敗騎士，中止二連敗。

塞爾蒂克前一場面對籃網，在第三節一度領先達到21分下，卻在末節遭到籃網猛轟51分追平，最終更在延長賽苦吞敗仗，而今天他們轉戰騎士主場打得也不輕鬆，面對騎士塞克斯頓與明星前鋒勒夫（Kevin Love）領軍猛攻，綠衫軍在前三節打完僅取得四分領先。

末節騎士在歐斯曼（Cedi Osman）接連投進三分球後，一度反超前比數，不過史馬特與今天手感極佳的奧傑萊（Semi Ojeleye）也在關鍵時刻挺身而出，加上倒數階段泰托姆幾次罰球皆把握住，幫助綠衫軍終場以六分差距中止二連敗。

替補上陣的奧傑萊(右)投進五顆三分球，拿下生涯新高的22分。 美聯社
替補上陣的奧傑萊(右)投進五顆三分球，拿下生涯新高的22分。 美聯社

塞爾蒂克近期在傷病問題纏身的情況下，今天仍有四人得分來到雙位數，其中泰托姆拿下最高的32分外帶9籃板6助攻，替補上陣的奧傑萊則投進五顆三分球拿下生涯新高的22分，而騎士則以塞克斯頓的41分6助攻表現最佳，勒夫則有26分14籃板演出。

對於球隊在背靠背出賽的情況下止敗，塞爾蒂克教頭史蒂文斯（Brad Stevens）說：「這是我經歷過最有意義的一場勝利之一，尤其在昨天輸掉這樣一場比賽後，我們打出了一場高水準的競爭，今天奧傑萊是表現最棒的，他總是很努力訓練，扮演好一名出色隊友的角色。」

騎士塞克斯頓也進帳生涯新高41分，雖然無緣幫助球隊贏球，但教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）說：「他的思維和能力能夠做到很多非常人可以做的事情，讓我最自豪的是，他雖然拿下41分，但無時無刻都在場上做出正確決定，為隊友製造機會。」

塞爾蒂克 騎士 籃網

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