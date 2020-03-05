NBA／感嘆艾德里奇轉戰馬刺 里拉德：否則早就奪冠

已連續六個賽季闖進到季後賽的波特蘭拓荒者，本季受到傷病問題影響，仍在為了季後賽席次做努力，而球隊一哥里拉德（Damian Lillard）在近日受訪時不禁感嘆，如果前球隊一哥艾德里奇（LaMarcus Aldridge）未在2015年決定轉戰聖安東尼奧馬刺，或許他們早已拿下一座總冠軍。

拓荒者在上個賽季雖然闖進到西區總冠軍賽，不過卻遭到衛冕軍勇士以4：0橫掃，但球隊雙槍里拉德與麥卡倫（C.J. McCollum）的優異表現，證明了球隊仍是走在一個正確的建隊方向。

不過對於拓荒者始終欠缺臨門一腳，里拉德在近日受訪時也談到了他剛加入拓荒者的前幾個賽季，那段與前球隊一哥艾德里奇合作的日子，「如今回想起來那件事，總是會有真該死的感覺，如果他能夠留下來繼續跟我們當隊友，而我也能夠像現在這樣一路成長到今天的表現，我認為我們肯定已經拿下一座總冠軍。」

身為前拓荒者一哥的艾德里奇，在轉戰馬刺前的最後一個賽季，平均得分23.4分10.2籃板，早已是聯盟一線大前鋒，不過當年里拉德與麥凱倫分別只是進入聯盟第三年、第二年的年輕球員，但兩人在隔年艾德里奇決定轉戰馬刺後，場上表現也呈現爆炸性的成長，成功接班拓荒者。

不過對於這幾年拓荒者總是欠缺臨門一腳，里拉德也認為，艾德里奇如果在當年選擇留下，那狀況將會截然不同，「我們第一次聯手殺進季後賽時，第一場比賽他就砍下46分18籃板，不過他也犯滿離場，而最後我也拿下30分並終結了那場比賽。如果我們能夠繼續合作，我認為這樣的狀況將會經常出現，當他不在場上時，就由我來接手。」