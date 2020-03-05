NBA／尼克糾紛不斷 歐克利怒批老闆多蘭是控制狂

紐約尼克在近日與球隊長年支持者名導演史派克．李（Spike Lee）發生進場遭攔阻的糾紛，讓過去也曾被尼克老闆多蘭（James Dolan）趕出球場的名宿歐克利（Charles Oakley）也在今天表示，聯盟應該針對這次的衝突事件進行調查，不該視而不見。

尼克在日前出戰火箭的賽事前，爆發了名導演史派克．李進場遭攔阻的狀況，事後雙方更是各說各話，讓外界看得一頭霧水，不過史派克．李也在受訪時公開指責尼克的聲明是一場謊言，並強調身為季票擁有者的他，本賽季將不會再進場觀賽。

過去也曾因為與多蘭發生爭執而被趕出場外的尼克名宿歐克利，也在今天接受訪問時表示聯盟應該介入調查，「你必須透過某些方式阻止這種狀況發生，NBA應該對此有所了解，不能視而不見，這就好比你看到有人在毆打別人，但卻轉頭就走。」

歐克利指出，尼克過去幾年來一直在發生類似的糾紛，恐怕讓球隊和球賽失焦，「紐約一直在發生這樣的事情，這讓人們不會想來到這邊看球，儘管他們有新的總裁上任，但所有人都在討論他們與史派克間發生了什麼。」

歐克利更直言，尼克的最大問題就發生在老闆多蘭身上，「這個人就是個控制狂，他正在傷害整個NBA，他幾乎是每個月、每周都登上頭版，盡做一些與幫助球隊取勝無關的事情，那些都是屬於他個人、生活上的事情，我們不應該經歷這些。」