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NBA／受AD刺激 詹皇更上一層樓

聯合報 / 記者林宋以情／綜合報導
戴維斯振臂吶喊，慶祝自己的進球表現。 美聯社
戴維斯振臂吶喊，慶祝自己的進球表現。 美聯社

面對少了兩大球星西蒙斯、安比德的七六人隊，湖人隊昨日在戴維斯卅七分、十三籃板、四抄截，助攻、阻攻各二，搭配詹姆斯廿二分、十四助攻、七籃板帶領下，以一二○比一○七拿到近十戰第九勝。

詹姆斯坦言，戴維斯的成長超乎預期，也是招攬他的最大原因。詹姆斯獨具慧眼，一年半前自願當說客招攬戴維斯，攜手重現紫金王朝。

詹姆斯表示，當時就知道戴維斯是不可多得的人才，自然竭盡所能爭取，「我早就知道他的天賦異稟，他從單場廿分一路到五十分，聯盟中以他的身形，能締造這數據的球員少之又少。」

在哈沃德眼中，戴維斯的加入無疑刺激詹姆斯精益求精，「戴維斯的表現迫使詹姆斯要更上層樓，他也讓詹姆斯重生。」

詹姆斯展現投球自信，飆進超大號三分球。 美聯社
詹姆斯展現投球自信，飆進超大號三分球。 美聯社

哈沃德此言不假，詹姆斯此役第三節十分四十六秒，帶球過半場後，在距離籃框卅六呎處飆進超大號三分球，全場球迷驚呼連連，連隊友都驚嘆，詹姆斯否認「ＬＯＧＯ ＳＨＯＴ」是曇花一現，「我沒練過的從不出手，是下過苦工才能自信投球。」

七六人在上半場一度取得十三分領先，次節戴維斯獨拿十八分，單節七投七中，全場三分球五投四中的高命中率，率湖人後來居上，儘管末節遭對手追至個位數差，但湖人仍穩穩取勝；七六人以羅賓森拿廿五分、四籃板最佳。

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