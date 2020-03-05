預約下一個喬丹或柯比 公牛19歲新人冒出頭

聯合新聞網 / 周汶昊 Wen-hao Chou
公牛陣中一度多達10人受傷不能上場，還好這時懷特(左)挺身而出，從板凳出發竟然能連3戰得30分以上，讓公牛悲慘的球季露出一線曙光。 美聯社
公牛陣中一度多達10人受傷不能上場，還好這時懷特(左)挺身而出，從板凳出發竟然能連3戰得30分以上，讓公牛悲慘的球季露出一線曙光。 美聯社

NBA二月份的單月最佳新人出爐，東西區同時換人做，公牛柯比．懷特（Coby White）和鵜鶘威廉森（Zion Williamson）分別上位，也打破了開季以來由熱火納恩（Kendrick Nunn）及灰熊莫蘭特（Ja Morant）獨領風騷的局面。狀元威廉森復出以來，一直是媒體焦點，表現驚人的他打退莫蘭特不意外，但這懷特卻是誰？

球季進行超過三分之二，檢視一下今年度新秀的表現，可以說是大豐收的一年，而且驚奇還不斷地出現！ 歐新社資料照片
球季進行超過三分之二，檢視一下今年度新秀的表現，可以說是大豐收的一年，而且驚奇還不斷地出現！ 歐新社資料照片

懷特大學時打的是北卡，在2019年被公牛以第七順位選進球隊，也是公牛在1984年之後再次在首輪選進北卡新秀，上一次他們選的就是喬丹。而從選秀前開始，因為發音一樣，所以懷特的名字就一直被媒體及球評們拿來和湖人布萊恩比較。不過，即使有這些「巧合」，當時並沒有太多人認為懷特有好到足以成為下一個喬丹或是柯比。

進入公牛之後，一開始球隊給他的定位是替補控球，沒想到頂著一顆招牌爆炸頭的他，卻發揮出驚人的得分能力，初秀就拿17分，第二場更拿下25分，表現強壓灰熊新秀莫蘭特，也為公牛拿下本季初勝。但接下來卻出現起伏不定的情況，他曾經打了快30分鐘卻一分未得，但也曾在11月對上尼克的第四節命中七記三分球，創造隊史最高紀錄。

懷特是公牛首輪選進的北卡球員，怎會不讓人想到喬丹？他的外表英俊瀟灑，名字又叫Coby，怎會不讓人想起布萊恩？ 歐新社資料照片
懷特是公牛首輪選進的北卡球員，怎會不讓人想到喬丹？他的外表英俊瀟灑，名字又叫Coby，怎會不讓人想起布萊恩？ 歐新社資料照片

雖然懷特的得分狀況不時出現斷電的情況，但他持續全勤出賽，在本季傷兵可組兩支球隊的公牛陣中，成為教練團能用的活棋。後來懷特把頭髮綁起來，以不同形象出賽的他，似乎也開始打出不一樣的表現，尤其到了二月下旬更是直線升溫。在2月22日對上太陽時，他拿下生涯最高的33分，接著出賽巫師時又寫下連兩戰33分的紀錄，再下來對戰雷霆，更把個人單場得分紀錄推高到35分。連三場拿下至少30分，也成為公牛自喬丹以後再次有此紀錄的菜鳥。

過去的五場比賽，懷特一共拿下了142分，近況是嚇人的火熱。怪物威廉森二月出賽九場，平均拿下25.7分，6.2籃板，2.6助攻和超過5成6的命中率，唯一能和他匹敵的新秀就是懷特。在拿下二月份單月新秀的過程中，懷特也是出賽9場，拿下東區新秀中最高的場均20.1分，也僅次於威廉森。不過，他是一個只有88公斤重的輕裝後衛，和威廉森這種快130公斤的極速重裝坦克完全沒得比。

身材不起眼的懷特，在二月份交出了爆炸性的表現，不只展現出他無限的成長潛能，也讓他重拾主流媒體目光。在公牛因為傷兵滿營而缺乏大將的情況下，原本廖化等級的懷特雖然戰力升級，教練團仍讓他繼續從板凳出發，並未直接晉升先鋒。而維持替補得分手的角色，也讓他幫助公牛在三月份首場比賽打敗獨行俠，萎靡已久的芝加哥球迷也逐漸出現一絲希望。

公牛目前21勝40敗排在第十一，前面第七的籃網和第八的魔術只有28勝，在懷特大爆發的情況下，乍看之下搶進季後賽好像不是難事。不過二月份懷特打成這樣，公牛卻只有1勝8敗的慘淡成績。芝加哥想要在球季後段加速趕上，除了靠懷特一個人搶分之外，可能還得有更好的配合策略才能成事。

公牛自從喬丹、布蘭德、羅斯之後，已經長達十多年沒有讓球迷能寄予厚望的新星出現了，懷特或許有機會成為芝加哥新希望。 歐新社資料照片
公牛自從喬丹、布蘭德、羅斯之後，已經長達十多年沒有讓球迷能寄予厚望的新星出現了，懷特或許有機會成為芝加哥新希望。 歐新社資料照片

本季懷特出賽的第一場比賽，讓他成為了第一個在2000年之後出生的NBA球員，他的竄起象徵一個更新的年輕世代已經來臨。懷特日前受訪時表示他最想要學習Kobe的態度、詹姆斯的運動能力、厄文的運球、柯瑞的投籃，而他心中最完美的球員則是喬丹。雖然懷特想要成為下一個喬丹或柯比，現階段來看距離還遠得很。但他屢屢創造得分紀錄，搶下球隊五年來首座單月新人獎，也為公牛打出新曙光。成功冒出頭的懷特，接下來的表現會是掉回季初的起伏不定，還是就此一飛沖天，也值得繼續關注。

公牛 喬丹 布萊恩

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