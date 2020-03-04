NBA／勒佛特轟51分代表作 籃網教頭：他接管戰局
籃網主控厄文（Kyrie Irving）右肩動刀，但江山代有才人出，後衛勒佛特（Caris LeVert）今日打出生涯代表作，轟下51分率隊延長賽129：120勝出，勒佛特的表現令主帥亞特金森（Kenny Atkinson）嘆為觀止，直到賽後都還在消化這一切。
「這實在很難評論，我還在試著理解這一切。」亞特金森談到勒佛特末節連進三顆三分球，以及延長賽的火燙表現，大讚勒佛特徹底主宰戰局，「這全是他的功勞，他說這是我們的戰術，但實際上我沒有設計任何戰術，是他接管戰局。」
勒佛特起初還擔心教頭第4節不打算讓他上場，所幸亞特金森做了正確選擇。他光是第4節加延長賽就拿下37分，過去20季以來無人能比他高分，且是繼厄文後，籃網本季二位單場得分達50分球員。
勒佛特坦言這是生涯絕無僅有的經驗，「非常特別，但當我上場，我非常有自信能夠投進所有三分球。」隊友盧瓦烏（Timothe Luwawu-Cabarrot）說：「他簡直擋不住。當你擁有這樣的隊友，你只要做好防守，把球給他就對了。」
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