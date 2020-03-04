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NBA／「Logo shot」全場驚艷 詹姆斯：沒練過的不投
拚戰聯盟第17個球季，35歲的湖人球星詹姆斯（LeBron James）仍不斷鞭策精進。4日面對76人隊，詹姆斯第3節秀一手「Logo Shot」驚艷四座，詹皇本人倒是顯得淡定，表示舉凡自己出手必定是滿懷信心。
湖人隊今日120：107擊敗傷兵滿營，兩大球星安比德（Joel Embiid）、西蒙斯（Ben Simmons）缺陣的76人隊，戴維斯（Anthony Davis）攻下37分、13籃板、4抄截，詹姆斯挹注22分、14助攻、7籃板，包括他第3節10分46秒，帶球過半場後在距離籃框36呎處飆進超大號三分球，令主場湖人迷驚呼連連。
賽後被問到這驚鴻一撇好球，詹姆斯表示並非運氣，而是苦練成果，「我知道我下了多少苦工，我沒練過的從來不投，這是我生涯中不曾做過的。我下過功夫，相信我的技巧，讓球帶著自信劃過空中。」
戴維斯談到詹姆斯的「Logo Shot」也直呼意外，但他能感覺到詹姆斯對於自己的出手充滿自信，「沒人知道他會這麼做。我以為他會傳給我，結果他拔起來就投。當他投進後，所有人都心想『他從哪裡投進的？』」
💫 LOGO LEBRON 💫— NBA (@NBA) March 4, 2020
📺: @NBAonTNT pic.twitter.com/i3NdKoUKnc
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