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NBA／怪物新人新挑戰 威廉森首次「背靠背」拚紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
鵜鶘隊話題新人威廉森將迎接NBA生涯首度的「背靠背」出賽。 法新社
鵜鶘隊話題新人威廉森將迎接NBA生涯首度的「背靠背」出賽。 法新社

鵜鶘隊話題新人威廉森（Zion Williamson）將迎接NBA生涯首度的「背靠背」出賽，他今天對灰狼隊攻下25分，繼續推進聯盟20歲以下球員連續得分20分以上場次紀錄，球團也計畫讓他明天對獨行俠隊再上場。

威廉森季前動了膝蓋微創手術，美國時間今年1月22日才復出，但他也展現外界期待的身手，今天球隊雖以134：139吞敗，但他連續20分場次已累積到12場，繼續將原本聯盟紀錄9場向上改寫。

鵜鶘今天碰灰狼、明天戰獨行俠，將是威廉森復出後首度連續出賽，教頭簡崔（Alvin Gentry）表示，計畫讓威廉森連續上陣，球隊的醫療團隊也會持續注意選秀「狀元」的狀況。

先前鵜鶘鵜鶘總管葛里芬（David Griffin）曾提到，球團會多保護威廉森，尤其是碰上連續出賽的場次，不過鵜鶘在威廉森復出後還沒遇「背靠背」出賽；就實際上來說，威廉森其實已經有過連續出賽紀錄，他美國時間2月13日出戰雷霆隊，隔天就飛到芝加哥參加NBA明星周的新秀對抗賽。

今天碰灰狼上場33分鐘的威廉森表示，連續出賽他沒有問題，「我們有很好的訓練團隊，隔天都會有很完整的恢復，他們會幫助我明天準備妥當。」他也提到，連續出賽對復健過程是重要一環，自己賽後也必須好好恢復，來延續這幾場的高檔演出。

不過鵜鶘今天輸球後，戰績已落到26勝35敗，目前和西區第8的灰熊隊場差已達4場，想前進季後賽難度愈來愈高。

威廉森 鵜鶘 灰狼

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