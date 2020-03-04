NBA／今日戰績表 湖人濃眉哥37分助隊大勝76人

柯瑞（Stephen Curry）回歸進入最後倒數階段，勇士今天（4號）也搶在當家球星復出收穫驚奇一勝，造訪丹佛以116比100暴冷擊敗金塊，確保用勝利迎接很有機會在6號重返賽場的柯瑞。 過去1

2020-03-04 13:30