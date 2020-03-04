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NBA／今日戰績表 湖人濃眉哥37分助隊大勝76人

聯合新聞網 / 整理
湖人「濃眉哥」戴維斯(右)攻下37分。 美聯社
湖人「濃眉哥」戴維斯(右)攻下37分。 美聯社

NBA今日戰績表

馬刺 104:103 黃蜂

籃網 129:120(OT) 塞爾蒂克

灰狼 139:134 鵜鶘

快艇 109:94 雷霆

勇士 116:110 金塊

暴龍 123:114 太陽

76人 107:120 湖人

巫師 126:133 國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 塞爾蒂克 vs. 騎士

08:00 雷霆 vs. 活塞

08:00 溜馬 vs. 公鹿(緯來體育台)

08:30 魔術 vs. 熱火

08:30 灰熊 vs. 籃網

08:30 爵士 vs. 尼克

09:00 公牛 vs. 灰狼

10:30 鵜鶘 vs. 獨行俠(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)

11:00 巫師 vs. 拓荒者

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