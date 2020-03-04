NBA／鵜鶘防守潰堤輸灰狼 威廉森紀錄夜白搭

仍在為季後賽進行卡位戰的紐奧良鵜鶘，今天在主場迎戰二連敗的明尼蘇達灰狼，雖然剛獲選二月最佳新秀的超級菜鳥威廉森（Zion Williamson），繼續攻下25分、繼續改寫20歲以下球員連續得分20分以上場次紀錄，但灰狼靠著全隊八人得分上雙的多點開花進攻火力，以139：134擊敗鵜鶘。

在一月底復出的威廉森，不僅打出優異的個人表現，改寫了聯盟20歲以下球員連續得分20分以上的紀錄，且此紀錄仍不斷延續中，而鵜鶘也在他的優異表現協助下逐漸朝著西區季後賽資格前進。

不過在今天出戰灰狼，鵜鶘包括威廉森在內共有四名先發球員得分都在20分以上，其中哈勒戴（Jrue Holiday）更有27分12助攻10籃板的大三元演出，但灰狼卻展現更兇猛的團隊火力，全隊八人得分來到雙位數，讓灰狼以五分差距帶走勝利，鵜鶘苦吞二連敗。

對於球隊在進攻端表現不俗，但卻也無法在防守端阻止對手，鵜鶘總教練簡崔（Alvin Gentry）與主控鮑爾（Lonzo Ball）都直言球隊錯過贏球良機，簡崔說：「我認為我們被引導到了另外一種比賽模式，這無法幫助我們贏得勝利，今天我們防守形同虛設，讓對手在禁區拿下72分，在這點上我們做得相當不好。」

鵜鶘在輸掉這場比賽後，排名也掉至西區第12名，與第八名的灰熊間有四場勝差，不過威廉森在本場比賽仍維持好狀態繳出25分8籃板4抄截，將連續得分20分以上場次延續到12場，在現役球員間排名第5名。