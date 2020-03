NBA／勒佛特轟新高51分 籃網戲劇化逆轉綠衫軍

布魯克林籃網在今天出戰波士頓塞爾蒂克賽前發布了球隊主控厄文(Kyrie Irving)接受右肩關節鏡手術,導致賽季提前報銷的消息,在後衛勒佛特(Caris LeVert)拿下個人生涯單場新高51分帶領下,藍網克服第三節一度超過20分的落後劣勢,於第四節猛轟51分將比賽帶入延長賽,並以129:120戲劇化的擊敗綠衫軍。

籃網在本賽季雖然促成了杜蘭特(Kevin Durant)與厄文的雙星連線,不過前者本賽季仍未有復出計畫,後者則是因傷打打停停,並在今天宣布成功進行右肩手術後賽季提前報銷,讓目前排名東區第七名的處境變得更加險峻。

但在今天出戰綠衫軍塞爾蒂克的比賽中,籃網雖然在第三節一度落後達到21分,不過後衛勒佛特卻在末節挺身而出,他該節狂轟猛炸拿下26分,包括一度連進三顆三分球,以及在倒數0.2秒命中關鍵三罰,幫助籃網單節拿下51分,並將比賽帶入延長賽。

延長賽勒佛特延續火燙手感,包辦了籃網全隊11分,反觀塞爾蒂克僅靠著愛德華(Carsen Edwards)拿下兩分,終場籃網就在勒佛特豪取生涯新高51分,其中37分集中在第四節與延長賽領軍下,以9分差距逆轉擊敗綠衫軍。

勒佛特也成為聯盟本賽季第11位得分超過50分的球員,對於他的瘋狂表現,隊友杜蘭特賽後也在個人社群網站上發表文章稱讚,「這50分太漂亮了,勒佛特,感謝你的大師之作。」

That 50 was beautiful, Vert. Thank you for that masterpiece