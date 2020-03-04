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NBA／威廉森首獲單月最佳新秀 商品銷售衝前五

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
紐奧良鵜鶘超級新人威廉森（Zion Williamson）在今天獲選為二月份西區最佳新秀。 美聯社
紐奧良鵜鶘超級新人威廉森（Zion Williamson）在今天獲選為二月份西區最佳新秀。 美聯社

紐奧良鵜鶘超級新人威廉森（Zion Williamson）在今天獲選為二月份西區最佳新秀，不僅成為鵜鶘隊史第五位獲得此成就的新秀，他的超人氣在聯盟間也持續發酵，自從一月首度登場後，他的相關商品銷售量也都排名在聯盟前五名。

儘管本賽季開季前因為受傷動刀缺席了前三個多月的賽事，但鵜鶘狀元前鋒威廉森在二月份首度全程參賽後，隨即以平均25.7分6.2籃板2.6助攻的亮眼數據，獲選為西區單月最佳新秀。

在昨天接受訪問時，威廉森表示，雖然這僅是自己第一個職業賽季，但至今為止仍沒有適應上的問題，最主要的原因就在於對於鵜鶘體系的適應良好，以及母親為他打點好生活上的一切瑣事，「我目前沒有什麼措手不及的感覺，因為我的父母，尤其是我的媽媽，她為我生活中的所有事情做了充足準備。」

威廉森除了成為鵜鶘隊史繼史密斯（J.R. Smith）、保羅（Chris Paul）、柯里森（Darren Collison）和希爾德（Buddy Hield）後，第五位獲得此殊榮的新秀，並且中斷了灰熊莫蘭特（Ja Morant）連續三個月獲獎的紀錄。

威廉森的超人氣也在紀念品網拍市場持續發酵，根據「Fanatics」統計數據，威廉森自從1月22日首度亮相後，商品與紀念品的銷量一直是排名聯盟前五名，近日更有一件他穿過的比賽戰袍，目前已競標到1萬5000美元（約台幣45萬元），該球衣將於19日截止競標。

而威廉森也強調將會保留一些新秀賽季的紀念品，目前最珍藏的紀念品卻是一件與NBA無關的紀念衫，「那是我高一時所參加的一個野外活動，當時每個班級都有屬於自己的彩色襯衫，而我的襯衫上有全班的簽名，這樣東西一直保留在我的抽屜內。」

威廉森 鵜鶘 Darren Collison

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