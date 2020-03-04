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NBA／尼克惹惱鐵粉史派克李 米勒要名導改當溜馬迷

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
尼克與休士頓火箭之戰賽前，傳出鐵粉、名導演史派克・李（Spike Lee）進場遭攔阻的糾紛。 美聯社
尼克與休士頓火箭之戰賽前，傳出鐵粉、名導演史派克・李（Spike Lee）進場遭攔阻的糾紛。 美聯社

紐約尼克在昨天迎來新任總裁羅斯（Leon Rose）加盟，不過卻也在與休士頓火箭之戰賽前傳出鐵粉、名導演史派克・李（Spike Lee）進場遭攔阻的糾紛，雖然尼克球團隨後強調，保全只是將他引導往正確的入場通道，但史派克・李也在今天則反駁這樣的說法，並強調本賽季將不會再進場支持尼克。

身為尼克長年季票擁有者的史派克・李，是聯盟最知名的球隊鐵粉之一，與不少聯盟大牌球星更有著不錯的交情，不過在昨天尼克於主場出戰火箭的賽事前，史派克・李卻在進場過程遭到保全攔阻，並高喊「沒有人告訴我，我就要待在這裡。」而雙方衝突畫面也被球迷拍下並上傳網路，引發各界議論。

雖然尼克官方隨即發出聲明，強調史派克・李只是因為走錯通道而遭到保全阻止，事後史派克・李也順利來到場邊席觀賽，甚至在中場時還與尼克老闆多蘭（James Dolan）握手並有說有笑，否認了雙方間的衝突。

但這樣的說法在今天遭到史派克・李反駁，他強調自己過去28年來都是從相同的通道進出球場，且在中場時也沒有與多蘭談笑風生，雙方間的對話都是遭到設計的，「事實上我們並沒有握手，當他走過來時，我甚至沒有馬上起身。我受到他的騷擾，並不知道原因為何。」

尼克則是在對外聲明中再一次強調，僅是希望史派克・李不再使用球員通道進出而是專屬VIP通道，對於他這種製造對立、挑起事端的作法感到相當失望，「我們認為史派克・李是一名受害者的說法，是相當可笑的。」

而當史派克・李決定不再進場看球後，也遭到過去長年與尼克對立的前溜馬傳奇球星米勒（Reggie Miller）立刻挖牆腳，希望史派克・李能就此變成溜馬的粉絲。

尼克 溜馬 米勒

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