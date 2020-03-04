NBA／柯瑞6日復出戰暴龍 勇士主帥：機率很高

金州勇士「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）在昨天被下放到發展聯盟進行練球並隨即被召回後，今天傳出有很高的機率將於6日對決多倫多暴龍的比賽中復出，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）就強調，目前柯瑞的復出計畫正朝著好的方向前進。

勇士原訂於三月的第一場比賽出戰巫師時就讓柯瑞復出，不過這個計畫卻在日前再一次順延，昨天勇士球團也將柯瑞送往發展聯盟聖克魯斯勇士進行練球和練習賽，而柯瑞也展現絕佳狀態，並傳出可望於6日出戰暴龍的比賽中復出。

而勇士主帥柯爾今天也證實這個消息，指出柯瑞在6日復出的可能性相當高，「我聽說在那邊（聖克魯斯）一切順利，我很開心他參加了一場練習賽，不過最重要的還是他的身體狀況，雖然我還沒有跟柯瑞談過這件事，但在與（勇士運動醫學總監）瑟拉布尼（Rick Celebrini）討論後，目前一切進展順利，所以周四是機率很高的。」

雖然柯瑞的復出計畫是否如期，還要等到賽前一天的會議才能定案，不過對於今年僅打四場比賽就因為手傷缺陣的球隊一哥柯瑞復出在即，對於戰績低迷的勇士球團和球迷來說無疑是注入一劑強心針，目前勇士以13勝48敗的成績，在聯盟排名墊底。