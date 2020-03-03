NBA／打造超級小球陣容 火箭主帥獲教練獎

NBA將西區2月最佳教練頒給火箭主帥丹東尼，等同於對火箭新打法給足讚美。火箭隊在交易大限前做出驚人動作，送出陣中禁區好手卡佩拉，打造出5名上場選手都不高的超級小球陣容。丹東尼的超級小球在2月打出9勝2敗的佳績，同時讓原先表現不佳的MVP後衛衛斯特布魯克如魚得水，火箭戰績衝上西區老4。

交易打造新小球陣容

根據《火箭空間》報導，NBA官方3日公佈2月兩分區的最佳教練獎，東區毫不意外由榜首公鹿的主帥布丹霍澤拿走，西區則頒給火箭主帥丹東尼。

頒給丹東尼的原因不難理解：火箭改打死亡五小的小球陣容後，2月戰績如坐火箭一樣竄升，單月狂拿9勝2負、升至西區老4。丹東尼這次拿獎也是個人第10度獲得單月最佳教練獎。

火箭的死亡五小陣容在交易大限時正式敲定，全明星中鋒「餅皇」卡佩拉被交易後，火箭陣中沒有傳統中鋒，陣容也轉為5名不高的選手組成的死亡五小，這樣的實驗性組合缺點很明顯，火箭很難抗衡擁有優質長人的球隊，但丹東尼把優點發揮極致：投射的爆發取分能力。

死亡五小優、缺點分明

據外國專家統整，丹東尼的死亡五小陣容能成功要歸功於MVP後場衛斯特斯布魯克，他一直以來都被視為砍分主將，但過於重視自我成績，被批組織隊友的能力不佳，而這一套投射陣容讓衛少如魚得水，他獲得大量持球權，單純暴力切入撕裂對手防守，若吸引包夾，傳球給其他4名都有外線投射的能力的隊友，火箭得以把小球戰術發揮到極致。

不過，仍有專家不看好火箭死亡五小在高強度季後賽的發揮，《Yahoo體育網》就指出，死亡五小若遇到禁區頂級長人，沒有還手之力，無論區域聯防或是單防都彌補不了身材差距，而季後賽每個強隊幾乎都有禁區好手，該報導就寫道：很好奇火箭前場若遇上戴維斯（湖人）或是約柯奇（金塊）該如何是好，而這就得看戰術大師丹東尼的應對。

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