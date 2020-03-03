聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／二勝公鹿不驕傲 巴特勒：人都會被擊敗
聯盟戰績龍頭密爾瓦基公鹿隊，今日作客邁阿密熱火踢到鐵板，熱火隊以89：105獲勝，成為本季唯一兩度擊敗公鹿隊球隊。明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）表示，擊敗公鹿隊證明球隊擁有高強度對抗性，但重點是得繼續保持。
熱火隊去年10月27日開季第二戰作客密爾瓦基，就在延長賽131：126力克公鹿隊，今日主場迎戰戰績龍頭攻守兩端都有佳作，全場轟下18顆三分球，並死守安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），讓他此役僅攻下13分。
同樣繳18分的克勞德（Jae Crowder）說：「這要歸功團隊，人人都有功勞。」
「所有人都會有被擊敗的一天。」擊敗公鹿隊，繳18分、7助攻、6籃板的巴特勒不以物喜，「我們投進一些球，也成功停下一些攻勢。」
巴特勒表示，公鹿隊是非常優秀的球隊，主客場都有絕佳表現，「我們能夠拿下此役，代表我們有高強度競爭戰力。但我們知道得繼續每一天都有這樣的表現。」
本季有21支球隊至少會交手公鹿隊兩次，其中公牛隊、魔術隊都是四戰被橫掃，騎士隊、尼克隊、黃蜂隊也是三戰被橫掃，僅有熱火隊能拿下二連勝，塞爾蒂克還有兩度迎戰公鹿隊機會，先前雙方交手各持一勝。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言