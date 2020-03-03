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NBA／二勝公鹿不驕傲 巴特勒：人都會被擊敗

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
熱火明星前鋒巴特勒（右）表示，擊敗公鹿隊證明球隊擁有高強度對抗性。 美聯社
熱火明星前鋒巴特勒（右）表示，擊敗公鹿隊證明球隊擁有高強度對抗性。 美聯社

聯盟戰績龍頭密爾瓦基公鹿隊，今日作客邁阿密熱火踢到鐵板，熱火隊以89：105獲勝，成為本季唯一兩度擊敗公鹿隊球隊。明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）表示，擊敗公鹿隊證明球隊擁有高強度對抗性，但重點是得繼續保持。

熱火隊去年10月27日開季第二戰作客密爾瓦基，就在延長賽131：126力克公鹿隊，今日主場迎戰戰績龍頭攻守兩端都有佳作，全場轟下18顆三分球，並死守安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），讓他此役僅攻下13分。

同樣繳18分的克勞德（Jae Crowder）說：「這要歸功團隊，人人都有功勞。」

「所有人都會有被擊敗的一天。」擊敗公鹿隊，繳18分、7助攻、6籃板的巴特勒不以物喜，「我們投進一些球，也成功停下一些攻勢。」

巴特勒表示，公鹿隊是非常優秀的球隊，主客場都有絕佳表現，「我們能夠拿下此役，代表我們有高強度競爭戰力。但我們知道得繼續每一天都有這樣的表現。」

本季有21支球隊至少會交手公鹿隊兩次，其中公牛隊、魔術隊都是四戰被橫掃，騎士隊、尼克隊、黃蜂隊也是三戰被橫掃，僅有熱火隊能拿下二連勝，塞爾蒂克還有兩度迎戰公鹿隊機會，先前雙方交手各持一勝。

公鹿 熱火 巴特勒

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