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NBA／與楊恩互換球衣 莫蘭特：研讀他的比賽
新人王熱門曼菲斯灰熊莫蘭特（Ja Morant），今日與老鷹主控楊恩（Trae Young）首度交鋒，新生代後衛對決不只外界期待，莫蘭特透露自己早就在研讀楊恩的每一場球，賽後兩人也互換球衣，惺惺相惜。
「我研讀他的每一場球，每場比賽賽後我都會傳訊息給他。」莫蘭特表示他非常享受生涯首度和楊恩交鋒，賽後也與楊恩互換球衣，莫蘭特說：「我還在球衣寫上『下個世代』。」
即便被視為新人王熱門，但莫蘭特表示他並不在意獎項，「他們可以頒給他們想給的人，老實說我並不在乎新人王。」
莫蘭特前役對湖人攻下平生涯新高27分、14助攻，今繳13分、5助攻、3籃板，灰熊隊次節在老鷹得分荒之際，打出14：0攻勢取得雙位數領先。易籃後灰熊持續趁勝追擊，以32：19擴大領先分差，終場127：88迎來二連勝。
灰熊教頭簡金斯（Taylor Jenkins）表示，球隊開賽前11投盡墨肇因於防守表現不佳，所幸球隊展現積極度，「我能感覺到他們對防守的急迫性並不到位，但他們還是擺脫低潮，重新找回節奏。」
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