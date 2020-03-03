NBA／尼克探花繳代表作退火箭 哈登也喊讚

最後7.6秒，尼克隊探花新秀巴瑞特（RJ Barrett）從左側突破火箭隊塔克（P.J. Tucker）防守上籃，這記關鍵進球助尼克將差距拉大到124：121，最終更以125：123擊敗近況正熱的火箭。

今天18投10中、攻下平生涯最高27分巴瑞特，平常生活不論寫信、拿食物，慣用手就是左手，但在NBA他多使用右手，直到今天這記關鍵上籃。

年僅19歲的巴瑞特笑說，自己其實也喜歡走左邊，「在這樣情況下，你不會真的想太多，打就對了。」他在尼克新任總裁羅斯（Leon Rose）觀戰下打出代表作，加上藍道（Julius Randle）16分贊助，聯手扳倒西區排名第4的火箭。

火箭「大鬍子」哈登（James Harden）今天仍有全場最高35分貢獻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）24分、9籃板，但全隊今天打得掙扎，最多更以21分差距落後，儘管「衛少」最後5.5秒兩罰俱中、分數追到1分差，反撲仍宣告失利。

「我們不該讓自己進入這樣的處境，因為要花很多力氣才能追回來，尤其又是客場。」衛斯特布魯克強調，全隊不該把比賽看得太輕鬆，「這可是NBA，每個人上場都是要對抗，我們必須做好準備。」

哈登則是肯定巴瑞特的積極表現，他說：「我很喜歡他，尤其他還是名新人，一點也不畏怯，當你對比賽積極又充滿自信，看起來就會很好，希望他保持下去，建立他的信心，持續有積極表現並獲得機會。」