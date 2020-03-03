NBA／讓字母哥僅拿13分 熱火觸底反彈奪三連勝

在前一場比賽靠著安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）猛轟41分擊退夏洛特黃蜂後，密爾瓦基公鹿今天卻在作客邁阿密熱火主場的賽事中，遭到對手的防守牽制，以89：105吞下敗仗，同時也寫下本賽季球隊單場得分新低紀錄。

位列聯盟戰績龍頭的公鹿，今天帶著六連勝來到邁阿密作客，不過整場比賽卻受限於對手防守，不僅一哥安戴托昆波僅拿下13分，連表現穩定的米道頓（Khris Middleton）也都僅有16投4中，拿下12分的不及格表現，全隊唯一維持水準的只有拿下21分的中鋒洛培茲（Brook Lopez）。

反觀前陣子陷入低潮的熱火，今天不僅團隊防守表現優異，進攻端更有六人得分來到雙位數，其中明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）拿下18分7助攻6籃板全能數據，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）也有14分13籃板5助攻3阻攻的精彩演出，加上全隊猛轟18顆三分球，幫助熱火在下半場拉開差距，收下三連勝。

對於今天在熱火防守下表現失常，安戴托昆波賽後也稱讚對手的表現強硬，「今天對我們來說任務很艱鉅，熱火打得很強硬和出色，他們在場上的傳導非常的積極，和他們對位你必須更頻繁的移動腳步。這是一場背靠背的賽事，我們確實也感到吃力，希望下一場比賽我們能夠重新整裝上陣。」

熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）則表示，今晚擊敗龍頭公鹿的關鍵就在於防守，「我們並沒有試圖成為進攻更好的球隊，而是拿出我們該有的防守，這讓我們保持好狀態。另外就是我們的三分球表現，讓我感到相當滿意，今天整場比賽的細節，都是我們打出好表現的原因。」